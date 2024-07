Ya hay sanción: Chelsea se manifiesta por cánticos racistas de Enzo Fernández

Siguen las repercurciones tras los cánticos racistas de la Selección Argentina en los festejos por el bicampeonato de la Copa América 2024. A través de las redes sociales de Enzo Fernández, en un “en vivo”, que realizó en su cuenta de Instagram, se pudo escuchar una canción con alunción al origen de algunos jugadores franceses.

De inmediato, Wesley Fofana se manifestó y publicó: “Futbol en 2024: racismo desinhibido”, además de que dejó se seguir al futbolista albiceleste en redes sociales. Junto al futbolista de raza negra, Alex Disasi y Malo Gusto hicieron lo mismo en sus respectivas cuentas.

Chelsea sancionará a Enzo Fernández tras cánticos racistas contra Francia

Sumado a los compañeros de Fernández, el conjunto donde actualmente milita, el Chelsea, de la Premier League confirmó que habrá una sanción interna para el campeón de la Copa América. “Considera absolutamente inaceptable cualquier forma de compartamiento discriminatorio. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo en el que personas en el que personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas. Reconocemos y agradecemos la disculpa pública de nuestro jugador y utilizaremos esto como una oportunidad para educar. El Club ha iniciado un procedimiento disciplinario interno”, comunicaron.

El Chelsea FC ha publicado el siguiente comunicado...https://t.co/uiOTMKaRjk — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) July 17, 2024

Enzo Fernández se disculpó publicamente tras lo sucedido

Tras la ocurrido, el futbolista del Argentina y del Chelsea, ofreció disculpas en su cuenta de “X”, antes Twitter: “Quiero disculparme sinceramente por un vídeo publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones del equipo nacional. La canción incluye lenguaje altamente ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por dejarme llevar en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento mucho”