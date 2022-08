Cecilio Domínguez revela la ‘pesadilla’ que vivió jugando en Austin FC

Tras la repentina salida de Brian Lozano al Peñarol de Uruguay, Santos tuvo que ir al mercado de fichajes de forma inesperada y buscar un reemplazo para la banda izquierda, en donde encontraron a un viejo conocido de la Liga BBVA MX, el extremo paraguayo Cecilio Domínguez.

El exjugador del América reveló por qué escogió a Santos para continuar con su carrera, además de que reveló la ‘pesadilla’ que vivió jugando en la MLS con el Austin FC.

Te recomendamos: Salcedo regala perfumes y una pantalla entre empleados de Juárez

Carlos Acevedo se compromete con la Selección Mexicana | Seamos Héroes

Los motivos del por que Cecilio Domínguez eligió llegar a Santos

Domínguez eligió Santos como su nuevo club después de romper relaciones laborales con el Austin FC de la MLS, donde estuvo meses sin tener actividad sobre el terreno de juego, pues para el paraguayo el conjunto Lagunero tiene todo lo que él necesita en un momento tan complicado en su carrera.

“Santos tiene cosas que yo necesitaba, entonces se dio la posibilidad. Yo estoy acá y no estoy arrepentido de nada, vine a un club realmente bueno, con gente que trabaja y son increíbles. Te hacen sentir querido y era lo que yo necesitaba”, comentó el nuevo número 30 de la Comarca.

Te recomendamos: Santos vs Cruz Azul EN VIVO | Horario y dónde ver la Liga MX

Cecilio Domínguez vivió el peor momento de su carrera en la MLS

Domínguez vivió uno de los peores momentos de su carrera, sino es que el peor, al pasar de ser la figura y referente del Austin FC a ser separado de sus compañeros y no volver a disputar un sólo minuto en la MLS, por lo que entrenó apartado durante meses.

“A todo jugador le afectaría no poder jugar 3 o 4 meses y a mí afectó mucho, por eso necesitaba esta oportunidad. Fue muy duro no poder jugar esos meses, realmente se siente muy feo, pero bueno, creo que ya me enfoqué en que voy a tener otra oportunidad”, confesó Cecilio Dominguez.

Cecilio Domínguez sabe que esta oportunidad con Santos es un nuevo comienzo y se ha establecido la marca de anotar mínimo 10 goles en el torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX.