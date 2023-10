Cejitas Valladares acepta ir mejor preparado para su segunda pelea en Japón

El boxeador mexicano Daniel Cejitas Valladares se enfrentará en Japón ante Ginjiro Shigeoka, peleador nipón que deberá de descifrar a un azteca que ha advertido en entrevista con Box Azteca, ir mejor preparado que en su primer encuentro.

Y es que Valladares y Shigeoka se vieron las caras el 6 de enero de este año, pero la pelea no terminó como hubiera pensado y todo por un choque de cabezas que dejó mal a Valladares por lo que a segundos de terminar el tercer episodio dijo no poder estar más en el ring, pues el impacto le causó estragos y no podía ver ni ejecutar bien su tarea.

La pelea se calificó como ‘no contest’ por el modo en la cual culminó y quedó la necesidad de volver a celebrarse el duelo en el que Valladares hiciera la defensa del cetro mínimo de la Federación Internacional de Boxeo.

Cejitas Valladares confía en su mejor preparación

En comunicación desde México hasta Japón, Cejitas Valladares platicó con Box Azteca instantes después de haber dado el peso.

“Estoy al 100”, adelantó Valladares luego de la ceremonia de pesaje y de haberse hidratado y alegó que, “me siento motivado, contento por esta segunda pelea. Tanto él (Shigeoka) como yo nos la merecíamos de nuevo y aquí estamos de nuevo en Japón”.

Cejitas Valladares realizó un campamento de meses, pero que se centré por dos meses en el municipio mexiquense de Jijipilco.

“Estuvimos dos meses en preparación en Jijipilco, y la verdad es que vengo mucho mejor preparado que la primera pelea. Trabajamos muy bien con el equipo, con los sparrings que nos ayudaron y eso lo demostraré en la pelea del sábado”.

El peleador de 29 años recordó que su pequeño hijo nació un día antes de internarse en Jijipilco, por lo que este tema lo motiva, pues siendo un recién nacido lo ha visto muy poco.

La pelea en Japón y la ansiada victoria se la dedica a México

El boxeador azteca Daniel Valladares además recalcó que su pelea tendrá dedicatoria al estar tan lejos de su país y su familia.

“Esta pelea va por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, mis papás. Pero más que nada este triunfo va para México, porque mañana nos vamos a consagrar. Nos hemos preparado muy fuerte y sé que mañana llegará la recompensa”.

