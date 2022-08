¿Por qué celebramos el día del gamer el 29 de agosto?

El día del gamer se festejó por primera vez en el 2008 gracias a unas revistas revista europeas, fue una propuesta para que los fanáticos que enorgullecerán de ser jugadores y resulto que tuvo mucho éxito que ahora se celebra como un día oficial por la comunidad.

Fueron 3 revistas las que iniciaron esta gran celebración Hobby Consolas, PlayManía y PC Manía, gracias a estas 3 revistas españolas cada 29 de agosto celebramos en diferentes partes del mundo este día tan especial, desde torneos de videojuegos hasta descuentos en diferentes tiendas especializadas en el gaming.

No importa en que consola juegues o si eres de PC todos celebramos este día por igual, un festejo que une a millones de personas en todo el mundo a festejar des las campañas más épicas hasta el multijugador más estresante, gracias a las nuevas tecnologías ahora podemos disfrutar de3 jugar con nuestros seres queridos y amigos desde cualquier parte del universo.

Gaming en el 2008

Para esta época las consolas que se estaban jugando eran Xbox 360, Nindo Wii y PS2 Slim.

Ese fue un gran año para los videojuegos ya que grandes títulos llegaron para todas plataformas aquí te dejamos un listado de los mejores juegos de ese año:

-Grand Theft Auto IV

-Fallout 3

-Metal Gera Solid 4

-Fable 2

-Left Four Dead

-Call of Duty World At War



-Gears of War 2

-Dead Space

-Mirros Edge

-Ninja Gaiden 2

-Rock Band

