NFL prepara homenaje histórico para Estados Unidos

La NFL se prepara para celebrar en grande el 250 aniversario de Estados Unidos, y lo hará con una serie de homenajes especiales que convertirán la temporada 2026 en una de las más simbólicas de la historia del deporte. La liga quiere que el fútbol americano sea parte central de esta efeméride nacional, unificando tradición, patriotismo y espectáculo para millones de fanáticos dentro y fuera del país.

Un balón especial y símbolos patrióticos en los estadios

A partir de la Semana 18, la NFL introducirá un balón conmemorativo que llevará la palabra “America” junto al número 250, envuelto en una cinta con los colores rojo, blanco y azul. Será el balón oficial durante el cierre de la temporada y en todos los Playoffs, incluido el Super Bowl LX, que se disputará en la zona de la Bahía.

Además, cada estadio lucirá decoración especial en las zonas de anotación, acompañada de monedas conmemorativas que los árbitros utilizarán durante el volado inicial. Estas monedas después serán subastadas, con el objetivo de recaudar fondos para programas sociales asociados.

El comisionado Roger Goodell subrayó en un comunicado que la NFL se siente parte del espíritu del país: “La historia de la NFL refleja la historia de Estados Unidos. Celebrar los 250 años de nuestra nación es un honor y una responsabilidad.”

ventos especiales, música patriótica y presencia en el Draft

La celebración también se trasladará al NFL Draft 2026, que se realizará en Pittsburgh y tendrá un espacio dedicado exclusivamente al 250 aniversario. Los entrenadores y el personal de cada equipo utilizarán indumentaria conmemorativa, la cual estará disponible también para los aficionados.

Durante el partido sabatino de la Semana 18, las transmisiones incluirán una interpretación especial de “God Bless America”, coordinada en conjunto con las cadenas televisivas que emiten los juegos cada semana.

La NFL trabaja directamente con el Salute to America 250 Task Force de la Casa Blanca, lo que garantiza una presencia histórica del deporte en las celebraciones oficiales del país.