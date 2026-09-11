OFICIAL: Anuncian boletos AGOTADOS para el Clásico Chivas vs América

El Clásico Nacional entre Chivas y América que se disputará el próximo 4 de otubre en Oakland, California, Estados Unidos, tendrá lleno asegurado, luego de que el Rebaño Sagrado confirmaran los boletos agotados para el encuentro amistoso que sostendrán los dos equipos mexicanos más populares del país.

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Clásico Nacional Chivas vs América en Estados Unidos tendrá los boletos agotados

Chivas y América sostendrán un partido amistoso en Oakland, California, durante el parón de la Liga BBVA MX por la Fecha FIFA en la cancha del Oakland Alameda County Coliseum con lleno garantizado tras confirmarse los boletos agotados.

Ambos equipos aprovecharán la pausa del torneo doméstico para presentarse ante su afición en Estados Unidos que ha respondido positivamente agotando el boletaje para el encuentro.

Este partido amistoso entre los dos más populares de México tendrá lugar el domingo 4 de octubre, en la pausa del Apertura 2026 entre las Jornadas 10 y 11.

🚨 ¡Sold Out para #ElClásicoDeMéxico en Oakland! 🇦🇹



¡Gracias, ChivaHermanos de California, nos vemos el 4 de octubre! 🤩 pic.twitter.com/NJo4FodhDD — CHIVAS (@Chivas) September 10, 2026

En cuanto a Clásico Nacional por la Liga BBVA MX, Azulcremas y Rojiblancos se enfrentarán el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca en duelo de la Jornada 9 del Apertura 2026.

Para este encuentro de la Liga BBVA MX, los precios de los boletos rondarán desde los 900 pesos hasta los 4 mil pesos y aun hay entradas disponibles a través de la plataforma oficial del Estadio Azteca.

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