HORA EXACTA para ver el Pumas vs León, partido de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, la actividad de la Liga BBVA MX se reactiva con el duelo pendiente correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026, cuando el Club León visite la capital del país para medirse ante los Pumas de la UNAM sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Este encuentro tuvo que ser reprogramado de su fecha original a inicios de agosto debido a la participación de la escuadra esmeralda en las rondas decisivas de la Leagues Cup 2026.

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En aquel certamen binacional, los panzas verdes se adjudicaron el tercer lugar al vencer 1-0 a las Águilas del América de Guillermo Almada, gracias a un gol agónico de Diber Cambindo en los minutos finales, resultado que amarró su clasificación a la Concacaf Champions Cup 2027.

El panorama para el conjunto auriazul es contrastante. En el cierre del mercado de fichajes se confirmó una baja sensible para la plantilla con la transferencia de Guillermo "Memote" Martínez hacia los Tigres de la UANL.

En lo deportivo, los pupilos de Esteban Solari llegan en busca de reencontrarse con su mejor versión tras caer 2-0 en su visita a la frontera ante Tijuana en la jornada anterior, partido donde el juvenil Gilberto Mora firmó un doblete.

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Fecha y hora exacta: ¿A qué hora juegan Pumas vs León?

Partido: Pumas UNAM vs. Club León

Pumas UNAM vs. Club León Jornada: Jornada 7 (partido pendiente) – Apertura 2026

Jornada 7 (partido pendiente) – Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Jueves 10 de septiembre de 2026 Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Sede: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

El cuadro del Pedregal intentará hacer pesar su condición de local para reencontrarse con el triunfo ante su gente, mientras que León buscará extender su inercia positiva para escalar peldaños en la tabla general del fútbol mexicano.

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