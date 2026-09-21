Este es el amuleto de Matías Almeyda para la segunda mitad del Apertura 2026

Uno de los ajustes - en cuanto a nombres - hechos por Matías Almeyda el sábado pasado fue la inclusión de César Garza en el once titular. Y precisamente dicho movimiento le permitió encontrar el gol del triunfo. Por ello, los fieles de la cantera rayada ya pidieron que el joven de 21 años se quede como elemento regular en las alineaciones. Este es el presente del mediocampista y lo que puede aportar a Monterrey en esta segunda mitad del Apertura 2026.

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¿Por qué César Garza puede ser el amuleto de Matías Almeyda?

El propio Almeyda ha sido cauto y ha pedido confianza en el proyecto, pues en ciertos momentos del semestre se han oído voces de inconformidad ante lo ofrecido por el equipo. Sin embargo, un triunfo como el vivido el sábado pasado… logra que el club trabaje con más calma. Pero en medio de dicha situación, aparecen figuras como la de César Garza, a quien la afición pide como titular siempre.

En ese sentido, César es un perfil de futbolista que tiene mérito al ya vivir experiencia en Europa, con Pumas y vuelto a casa con la intención de consolidar su carrera. Y para esta segunda mitad del Torneo Apertura, Garza puede ser un amuleto para Matías Almeyda, como ya lo demostró el sábado contra Cruz Azul.

Justamente el joven de 21 le puede ofrecer un doble mérito a Rayados y a Matías, pues es un jugador que demuestra buen nivel y además aporta minutos en la regla de menores. En ese sentido, el estratega declaró que él no gusta de meter a los menores solamente para cumplir con la regla de la liga, sino porque han mostrado la capacidad suficiente para ser alineados en los onces de cada fin de semana.

¿Cómo ha sido la gestión de Matías Almeyda con Rayados?

En general ha existido una crítica por la posición en la que se encuentran en la clasificatoria general. Aunque, se debe indicar que la competencia es muy cerrada en el presente torneo. Además, el equipo tiene un encuentro menos, por lo que se encuentran a un solo punto de la zona de liguilla. Es decir, se espera que clasifiquen a liguilla y den un gran papel, pues la herida de la final perdida en Leagues Cup fue realmente dura para un club que no es campeón desde 2019.