El capitán de la Selección Azteca habla tras quedar eliminado de la Copa América

La Selección Azteca quedó eliminada de la Copa América 2024 luego de empatar si goles frente a Ecuador en la última fecha de la fase de grupos, el equipo mexicano necesitaba forsozamente la victoria luego de estar empatados en puntos con el equipo de Félix Sánchez pero con peor diferencia de goles, tras el partido habló César Montes, capitán de México.

Las sensaciones como grupo, creo que se mejoraron bastantes cosas, evidentemente me van a criticar por lo que acabo de decir, porque los resultados no se dieron y bueno, hay que seguir trabajando, mejorando, yo creo que el grupo mostró bastantes cosas buenas durante el torneo, evidentemente no nos alcanza con eso, hay muchas cosas por mejorar y no me quedan más palabras que agradecimiento para la afición, para mis compañeros que se entregaron con todo”, añadió el defensor mexicano.

Una vez más México se va en fase de grupos

Luego de ser eliminados en fase de grupos de la Copa del Mundo en Qatar 2022, la Selección Azteca ha vuelto a protagonizar un fracaso en la primera ronda de una competencia internacional, en el Mundial empató con Polonia sin goles, perdió con Argentina y vio su única victoria frente a Arabia Saudita pero la diferencia de goles evitó el pase a los octavos de final.

Hoy nuevamente el conjunto nacional queda fuera en la primera ronda, ahora en la Copa América bajo el cargo de Jaime Lozano, la Selección Azteca inició el torneo venciendo a Jamaica 1-0, mismo resultado con el que sufrió una dura derrota frente a Venezuela y un empate sin anotaciones contra Ecuador.

¿Fracasó el cambio generacional?

La Federación Mexicana en conjunto con la directiva del ‘Jimmy’ apostaron por darle un cambio generacional a la plantilla de la Selección Azteca, dejando fuera a jugadores de experiencia como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y Henry Martín, sin embargo, el objetivo era llegar a semifinales de la Copa.

México se fue con una sola anotación en la competencia continental, a pesar de realizar 47 remates durante el torneo, de los cuales solo 18 fueron con dirección a puerta, incluyendo un penal fallado frente a Venezuela que pudo significar el empate en los últimos minutos del partido.

