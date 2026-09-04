Fue clave en la Selección Mexicana del Mundial 2026; hoy podría ser la bomba de Cruz Azul

El mercado de transferencias en el futbol mexicano se mantiene abierto y, dentro de los últimos fichajes que se podrían concretar, destaca lo ocurrido con la Máquina de Cruz Azul, escuadra que ha estado muy tranquila en este periodo luego de haber conseguido el título de Liga BBVA MX.

cruz azul

Juan José Calero, Alán Montes y Alan Mozo son los tres elementos que llegaron a Cruz Azul en este mercado de transferencias; sin embargo, el club no descarta la llegada de un elemento más que, de hecho, formó parte de la Selección Mexicana en la última Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cruz Azul va por un jugador de la Selección Mexicana?

Desde hace algunas semanas se ha hablado del interés de Cruz Azul por hacerse de los servicios de César Montes, defensor central mexicano que formó parte de la Selección Nacional en la última edición de la Copa Mundial de la FIFA y que, ahora, es miembro de la plantilla del Lokomotiv de Rusia.

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Fuentes: Cruz Azul hará un último esfuerzo por César Montes.



La directiva contempla distintas fórmulas para intentar destrabar la operación con el Lokomotiv, desde una cesión hasta la compra de sus derechos federativos, incluyendo la posibilidad de que el club ruso conserve un… pic.twitter.com/2wJUgqfLnd — Carrerismo (@ikecarrera) September 2, 2026

Hoy, y de acuerdo con información del insider Ike Carrera, informó que la directiva del Cruz Azul haría un “último esfuerzo” por adquirirlo en este mercado de fichajes, aunque si esto no sucede el club no tendría problema en esperar seis meses más en la búsqueda de su llegada a La Noria.

La primera posibilidad es concretar con el Lokomotiv un acuerdo por la cesión del futbolista, aunque tampoco se descarta la compra definitiva de su carta. La última opción es permitirle al club ruso obtener un porcentaje de su carta para una futura venta, alternativa que se podría presentar en los próximos días.

¿Por qué Cruz Azul quiere fichar a César Montes?

Se sabe que Cruz Azul es uno de los equipos de la Liga BBVA MX que suele jugar con una línea de tres al fondo, misma que actualmente es conformada por Willer Ditta, Amaury García y Jesús Orozco Chiquete. Así, César llegaría a reforzar aún más la plantilla considerando que puede jugar como central por ambos lados.