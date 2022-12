César Montes se despide de Rayados de Monterrey con emotivo mensaje

Luego de que se hiciera oficial el fichaje de César Montes con el Espanyol de Barcelona, el exjugador de Monterrey se ha despedido de Rayados.

Mediante su cuenta de Instagram, el defensor se hizo presente para dar un mensaje de despedida al equipo de la Liga MX, del cual fue parte desde 2015.

El mensaje de despedida de César Montes

“Ya es oficial, soy jugador del Espanyol . He luchado muchísimo por hacer realidad este sueño y por fin lo he conseguido. La aventura acaba de comenzar pero tengo claro que no habría llegado hasta aquí sin ustedes, Rayados. Siempre llevaré ese escudo en el corazón. Ya saben, en la vida y en la cancha.

“No puedo estar más agradecido a ese club. Desde el primero hasta el último de los empleados con los que coincidí, cada compañero, cada entrenador, todos los miembros del staff con los que me crucé en mis años ahí... Todos ellos me han convertido en el futbolista que soy ahora y me han ayudado a recorrer el camino que me ha traído hasta aquí. Gracias a todos”, se lee en el mensaje de César Montes.

“Y si agradecido estoy al club, qué decir de la afición. Siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas, siempre me ha animado y me ha demostrado un cariño que espero haber devuelto con cada segundo que he pasado defendiendo ese escudo. Jamás los olvidaré, Rayados. Gracias por creer en mí”, agrega.

Defendiendo los colores de Monterrey, el jugador de 25 años de edad pudo conquistar dos Copas MX, un campeonato de Liga, y dos Ligas de Campeones de la Concafaf.

Tras publicar el mensaje en sus redes sociales, el zaguero fue felicitado por varios compañeros en los comentarios del posteo.

César Montes sería presentado con el Espanyol el jueves 29 de diciembre en la cancha del RCDE Stadium. Con el equipo de La Liga, el jugador mexicano llevará el dorsal 29.

