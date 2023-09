César Montes responde a la presión de ser el fichaje más caro en la historia del Almería

De manera oficial, César Montes fue presentado como nuevo jugador del Almería: el defensa central ofreció declaraciones en las instalaciones del club; además, respondió lo que significa para él ser el jugador más caro en la historia del equipo español.

De acuerdo a múltiples reportes, la transferencia de César Montes al Almería podría alcanzar los 14 millones de euros; con relación a lo publicado por la plataforma Transfermarkt, el defensa mexicano tiene un valor de 8 millones de euros. En principio, el conjunto de LaLiga habría desembolsado 11 millones y los otros tres serían acorde a objetivos.

Las palabras de César Montes sobre ser el fichaje más caro en la historia del Almería

“Ser el fichaje más caro representa una responsabilidad mayor y haré un gran esfuerzo para cumplir los objetivos grupales e individuales. Intentaré darlo todo para adaptarme pronto a lo que me pida el técnico. Estoy muy contento de llegar a esta institución y agradezco la confianza que se me brinda. Vengo con muchas ganas e ilusión a trabajar. En lo personal es un proyecto muy ambicioso que me ilusiona mucho. Ya sabemos el proceso en el fichaje y estoy muy agradecido con la directiva por el gran esfuerzo”, fueron las palabras del defensa mexicano.

Anterior a la llegada de César Montes al Almería, Umar Sadiq, con un costo de 9 millones de euros, estaría reportado como fichaje más caro en la historia del conjunto español: fue en octubre de 2020 cuando Los Rojiblancos hicieron la contratación del delantero nigeriano que, en su momento, rompió el récord con la cifra de su llegada a la institución.

🤩🇲🇽 ¡Tenemos nuevo chico en la oficina!



🏃‍♂️ @CJasib ya trabaja junto a sus nuevos compañeros



🔝 #CésarMontesRojiblanco pic.twitter.com/3Vj3mFGURp — UD Almería (@U_D_Almeria) September 4, 2023

¿Cuándo debutaría César Montes con Almería?

Por la pausa en la fecha FIFA, el Almería tendrá su próximo compromiso hasta el domingo 17 de septiembre cuando visite a Villarreal; será entonces cuando César Montes pueda tener sus primeros minutos como los colores rojinegros.