‘Santi’ Giménez “está apenado con sus compañeros” tras desplante con Selección

No todos terminaron contentos tras el aplastante triunfo de la Selección Mexicana sobre su similar de Panamá en las semifinales de la Nations League, un video que circuló en redes sociales muestra a un molesto Santiago Giménez patear un hielera luego de no ser considerado para ingresar al terreno del AT&T Stadium. De acuerdo a todos los reportes, el ‘berrinche’ no causó mayores problemas al interior de la concentración, mientras que el padre del futbolista confesó que su hijo se siente “apenado con sus compañeros”.

El conjunto tricolor terminó imponiendo condiciones ante los canaleros por marcador de 3-0 y ya piensa en el duelo del domingo contra los Estados Unidos, equipo al que no vencen desde que lo hicieran en un amistoso a inicios de septiembre de 2019. Los goles en la antesala de la final corrieron a cargo de Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda. De los cinco cambios que utilizó Jaime Lozano ninguno fue para darle minutos al goleador del Feyenoord, quien vio todo el cotejo desde el banquillo.

“Está un poco decepcionado por la reacción del momento, pero yo lo tomo como algo normal. Estaba enojado, no midió ese momento (...) y realmente fue eso nada más. En ese sentido, el está apenado con sus compañeros, está apenado con el técnico por la reacción que tuvo (...) pero es algo normal”, mencionó el padre del ‘Bebote', quien no dudó en recalcar que su hijo “no deja de tener 22 años”.

‘Chaco’ también indicó que ‘Santi’ suele ser muy disciplinado y acata las órdenes de los entrenadores, pero no dudó en mencionar que los delanteros necesitan continuidad para seguir mejorando de cara al arco rival. Queda por ver si el otrora goleador de Cruz Azul saldrá como titular en el duelo por el título.

¿Cuándo juega México la final de la Nations League?

La Selección Mexicana y Estados Unidos se volverán a ver las caras, ahora en el marco de la final de la Nations League. El cotejo por el título se disputará el domingo 24 de marzo a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en el AT&T Stadium.

