Fechas y horarios de la Jornada 2 de la Champions Leagues

Se fue la Jornada 1 de la Champions League 2024-2025. En total se disputaron 18 partidos entre el martes 17 y el jueves 19 de septiembre, en este nuevo formato que tiene el torneo más importante a nivel de clubes, donde ya no existen los grupos, si no una tabla general.

En total, los equipos disputarán ocho partidos durante la Fase Regular, cuatro en casa y cuatro como visitantes, ante conjuntos distintos, no como antes que eran seis, pero solo se median a tres rivales, dependiendo el sector. Luego, para arrancar la Fase Final, los primeros ocho de la clasificación tendrán boleto directo a los 8vos, y del 9 al 24, en partidos ida y vuelva, buscarán los otros ocho lugares.

Razones para no perderse la Champions League | Miss Champions

Te puede interesar: Así va la tabla general de la Champions League tras la Jornada 1

Los partidos de la Jornada 2 de la Champions League



Habrá que esperar un par de semanas para poder disfrutar del torneo más importante a nivel de clubes, habrá otros 18 duelos entre el martes 1 y miércoles 2 de octubre.

Martes 1 de octubre

Stuttgart vs Sparta Prague | 10:45 AM

Red Bull Salzburg vs Brest | 10:45 AM

Arsenal vs PSG | 1:00 PM

Sk Slovan Bratislava vs Manchester City | 1:00 PM

PSV vs Sporting CP | 1:00 PM

Inter Milan vs Estrella Roja | 1:00 PM

Borussia Dortmund vs Celtic | 1:00 PM

Bayer Leverkusen vs Milan | 1:00 PM

Barcelona vs Young Boys | 1:00 PM

Miércoles 2 de octubre

Shakhtar Donetsk vs Atalanta | 10:45 AM

Girona vs Feyenoord | 10:45 AM

Sturm Graz vs Brujas | 1:00 PM

RB Leipzig vs Juventus | 1:00 PM

Liverpool vs Bologna | 1:00 PM

Lillie vs Real Madrid | 1:00 PM

Dinamo Zagreb vs Monaco | 1:00 PM

Benfica vs Atlético Madrid | 1:00 PM

Aston Villa vs Bayern Munich | 1:00 PM

Te puede interesar: Santi Giménez “Desilusionado” tras el debut en la Champions League