Los partidos de este miércoles 25 de octubre de la Champions League

Santiago Giménez podría debutar en la Champions League. Este miércoles continua la segunda tanda de partidos de la Jornada 3 del torneo de clubes más importante del mundo, donde el futbolista mexicano podría tener sus primeros minutos en el certamen internacional, contra la Lazio.

Este 25 de octubre entran en acciones equipos como el Barcelona y el Manchester City, escuadras que van con paso perfecto de dos victorias en el mismo número de partidos y son líderes de sus grupos; además del Feyenoord del ariete azteca y el PSG que busca regresar a la senda triunfo luego de ser goleados 4-1 por el Newcastle United.

Partidos de la Champions League de este miércoles 25 de octubre

Como es una costumbre desde hace una campaña habrá dos horarios para los que disputen los ocho encuentros; dos a las 10:45 AM y los otros seis a las 1:00 PM (ambos con tiempo del centro de México). Además de Santi Giménez, Jorge Sánchez con el Porto podría tener actividad.

Barcelona vs Shakhtar | 10:45 AM

Feyenoord vs Lazio | 10:45 AM

Newcastle vs Dortmund | 1:00 PM



RB Leipzig vs Estrella Roja | 1:00 PM

Young Boys vs Manchester City | 1:00 PM

PSG vs Milan | 1:00 PM

Celtic FC vs Atlético Madrid | 1:00 PM

Antwerp vs Porto | 1:00 PM

Así van los Grupos de la Champions League 2023

Con la mitad de los partidos de la Jornada 3 de la Champions League disputados, así marchan los Grupos del torneo más importante a nivel de clubes en el mundo.

Grupo A

Bayern Munich - 9 puntos



Galatasary - 4 puntos

Manchester United - 3 puntos

FC Copenhagen - 1 punto

Grupo B

Arsenal - 6 puntos

Lens - 5 puntos

Sevilla - 2 puntos

PSV - 2 puntos

Grupo C

Real Madrid - 9 puntos

Napoli - 6 puntos

Sporting Braga - 3 puntos

Union Berlin - 0 puntos

Grupo D

Real Sociedad - 7 puntos

Inter Milan - 7 puntos

Red Bull Salzburg - 3 puntos

Benfica - 0 puntos

Grupo E

Atlético Madrid - 4 puntos

Lazio - 4 puntos

Feyenoord - 3 puntos

Celtic - 0 puntos

Grupo F

Newcastle United - 4 puntos

PSG - 3 puntos

AC Milan - 2 puntos

Borussia Dortmund - 1 punto

Grupo G

Manchester City - 6 puntos

RB Leipzig - 3 puntos

Young Boys - 1 punto

Crvena Zvezda - 1 punto

Grupo H

Barcelona - 6 puntos

FC Porto - 3 puntos

Shakhtar Donetsk - 3 puntos

Antwerp - 0 puntos