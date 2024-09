Los jóvenes se adueñaron de la Champions League en la primera jornada

La Champions League inició una nueva temporada y fueron los jóvenes futbolistas quienes se adueñaron del balón a lo largo y ancho del Viejo Continente. Encabezando el listado de promesas se encuentra Endrick, quien ha respondido de inmediato con el Real Madrid y ya hizo su primera anotación en el máximo torneo de clubes que existe en el mundo.

El Real Madrid supo sacar adelante un partido complejo contra el Stuttgart en el Santiago Bernabéu y el delantero brasileño fue el encargado de colocar la cereza en el pastel, lo hizo a través de una larga conducción en la contra que concluyó con un potente disparo para vencer al arquero rival. Tal ha sido el nivel mostrado por el artillero que Carlo Ancelotti ha prometido mayores oportunidades para él.

Gol de Emiliano Gómez: Puebla 2-2 Pachuca | Jornada 9 del Apertura 2024

Te puede interesar: ¿Cuántos partidos de UEFA Champions League se perderá Ter Stegen por lesión?

La anotación de Endrick significó un nuevo récord, pues se convirtió en el más joven en hacerlo en la historia del Real Madrid en Champions League, superando a un histórico como lo es Raúl González. Será difícil que vea minutos teniendo enfrente a futbolistas como Kylian Mbappé y Vinícius.

No fue el único que lució sus talentos ante los ojos del mundo en la primera jornada del certamen, también lo hizo un Michael Olise que con 22 años rinde constantemente en el esquema del técnico Vincent Kompany. El extremo francés se estrenó con doblete en la goleada que el Bayern Múnich le propinó al Dinamo de Zagreb.

Viktor Gyökeres no se quiso quedar atrás y abrió la lata para el Sporting de Lisboa en el duelo ante el Lille, el heredero de las glorias de Zlatan Ibrahimovic en la selección de Suecia es una de las grandes joyas del futbol de Portugal en la actualidad.

Los partidos más atractivos de la segunda jornada en la Champions League

Martes 1 de octubre:

- Arsenal vs PSG - 13:00 horas (TCM)

- Bayer Leverkusen vs Milan - 13:00 horas (TCM)

Miércoles 2 de octubre:

- Benfica vs Atlético de Madrid - 13:00 horas (TCM)

- Lille vs Real Madrid - 13:00 horas (TCM)

- Liverpool vs Bologna - 13:00 horas (TCM)

Te puede interesar: Los mexicanos que juegan Champions League en 2024