Manchester City lidera el once ideal de la Champions League 2022/23

La Temporada 2022/23 de la Champions League ha llegado a su final. Luego del campeonato obtenido por el Manchester City frente al Inter, el torneo de la UEFA ha revelado el once ideal de la campaña, el cual es liderado por jugadores del equipo dirigido por Pep Guardiola.

Los once elegidos son: Thibaut Courtois (Real Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Dimarco (Inter); John Stones (Manchester City), Rodri (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City); Bernardo Silva (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City) y Vini Jr (Real Madrid).

Durante el certamen, Rodri fue elegido como el mejor de la Temporada 2022/23 de la Champions League, certamen en el que tuvo actividad en doce encuentros e hizo siete anotaciones incluyendo el tanto que le dio la ‘Orejona’ a los ‘Cityzens’.

👕✨ Introducing the 2022/23 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA’s Technical Observer panel.

Who would be your captain? ©️🤷‍♂️#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/tMrT2z3LPQ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 11, 2023