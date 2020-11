¿Cuándo regresa la Champions League 2020-2021?

La actividad de la UEFA Champions League 2020-2021 regresa este 24 y 25 de noviembre del presente año, luego de casi 20 días sin actividad en donde el mejor equipo al momento es el Bayern Münich, vigente campeón del torneo.

Entre los partidos más destacados de la actividad del martes 24, será la visita del RB Leipzig a París, en donde el PSG busca salir de la zona baja del Grupo H, en donde solo suma tres puntos, producto de una victoria. Por su parte, el club alemán no debe bajar los brazos si sus aspiraciones son clasificar a la fase final y de momento ocupa la segunda plaza del mismo sector con seis unidades.

La actividad del martes 24 también tendrá los siguientes enfrentamientos: Rennes vs. Chelsea; Krasnodar vs. Sevilla; Manchester United vs. Estambul Basaksehir; Dynamo Kiev vs. Barcelona; Lazio vs. Zenit; Dortmund vs. Brujas y Juventus vs. Ferencvaros.

En cuanto al miércoles 25 el partido más destacado será el Real Madrid que visita Italia para enfrentar al Inter. Ambos equipos ocupan los últimos lugares del Grupo B y quieren borrar la mala imagen que dieron en las primeras semanas de actividad. Los ‘Blancos’ suman cuatro puntos y están debajo del Borussia Mönchengladbach y Shakhtar Donetsk. Mientras que los ‘Nerazzurri’, no han ganado en el presente certamen y ocupan la cuarta plaza con solo dos unidades.

La actividad del miércoles también tendrá los siguientes enfrentamientos: Olympiacos vs. Manchester City; Borussia Mönchengladbach vs. Shakhtar Donetsk; Marsella vs. Porto; Liverpool vs. Atalanta; Bayern Münich vs. RB Salzburgo; Atlético de Madrid vs. Lokomotiv; Ajax vs. Midtjylland.

El cierre de la fase de grupos continuará con la ilusión de conocer a un campeón en la final que se disputará el 9 de mayo del 2021 en Estambul, Turquía.