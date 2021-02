Muy Pronto. Azteca Deportes será la voz de la Champions League

La Champions League es uno de los torneos más apasionantes de todo el mundo y nosotros queremos seguir compartiendo la emoción contigo, por eso podrás disfrutar los partidos en un formato único e innovador, donde seremos la voz de este fabuloso torneo, así que ya lo sabes, ve la Champions League donde quieras, pero escúchala con nosotros, los verdaderos Dioses de la narración.

Luis García, Christian Martinoli, Luis Roberto Alves ‘Zague’, Jorge Campos, Carlos Guerrero, Omar Villarreal, Renata Ibarrarán y todo el equipo de Fut Azteca narrarán la Champions con su estilo.

¿Cómo podrás escuchar la Champions League en Azteca Deportes?

Próximamente trasmitiremos en nuestras plataformas digitales la narración de los partidos de la gloriosa Champions League, la cual podrás seguir por aztecadeportes.com y nuestra App Oficial de TV Azteca Deportes.

Sin duda será una experiencia única e irrepetible, en la cual podrás venir a narrar los partidos con todo el Crew de Azteca Deportes. Para ser parte de la “Experiencia Fut Azteca” debes estar dentro del Club del Viernes Botanero, si no te has registrado no esperes más y únete aquí.

Una vez dentro del “Club del Viernes Botanero” podrás ser seleccionado para venir a nuestras instalaciones de TV Azteca Ajusco y vivir un partido del torneo más espectacular del planeta.

¿Qué tendremos en el “Wi ar de Champions” de Fut Azteca?

Estaremos en todos lados, Jorge Valdano será nuestro corresponsal de lujo en el Viejo Continente, además de Carlos Hernández que estará muy de cerca en cada uno de los duelos de la Champions, por si fuera poco, tendremos invitados especiales que le darán sabor a nuestra transmisión que será 100 por ciento interactiva, y como es costumbre de una serie de sorpresas que solo Fut Azteca puede ofrecerte.

Azteca Deportes te llevará la narración de la Champions

Será un suceso volver a disfrutar de la narración de Christian Martinoli y Luis García en el torneo más prestigioso de clubes en el mundo MUNDIAL. Atentos que se vienen los comentaristas más queridos del futbol con su estilo único, Fut Azteca será #LaVozDeLaChampions, experiencia que podrás disfruitar a través de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.