Partidos de la Champions League este martes 3 de octubre

Arranca la Jornada 2 de la Champions League. El torneo más imporante a nivel de clubes en el mundo sigue su camino y este martes 3 de octubre se disputarán los primeros ocho encuentros de la segunda fecha, luego de una primera llena de emociones y sorpresas.

Como desde el año pasado, primero habrá un par de encuentros a las 10:45 am (tiempo del centro de México), para que a la 1:00 PM se disputen los otros seis duelos restantes de este día; mientras que el miércoles ocurrirá lo mismo, también con ocho enfrentamientos, donde entran en actividad equipos como el Barcelona y el Manchester City.

Partidos y horarios de este martes 3 de octubre de la Champions League

FC Union Berlin vs Braga - 10:45 am

RB Zalzburg vs Real Sociedad - 10:45 am

Inter vs Benfica - 1:00 PM

PSV vs Sevilla - 1:00 PM



Kobenhavn vs Bayern - 1:00 PM

Manchester United vs Galatasaray - 1:00 PM

Napoli vs Real Madrid - 1:00 PM

Lens vs Arsenal - 1:00 PM

Así van los Grupos de la Champions League luego de la Jornada 1

Grupo A

Bayern - 3 pts

Kobenhavn - 1 pts

Galatasaray - 1 pts



Manchester United - 0 pts

Grupo B

Arsenal - 3 pts

Lens - 1 pts

Sevila - 1 pts

PSV - 0 pts

Grupo C

Napoli - 3 pts



Real Madrid - 3 pts

Braga - 0 pts

FC Union Berlín - 0 pts

Grupo D

RB Salzburg - 3 pts

Inter - 1 pts

Real Sociedad - 1 pts

Benfica - 0 pts

Grupo E

Feyenoord - 3 pts

Atlético Madrid - 1 pts

Lazio - 1 pts

Celtic F.C. - 0 pts

Grupo F

PSG - 3 pts

Newcastle - 1 pts

Milan - 1 pts

Dortmund - 0 pts

Grupo G

RB Leipzig - 3 pts

Mancherster City - 3 pts

Estrella Roja - 0 pts

Young Boys - 0 pts

Grupo H

Barcelona - 3 pts

Porto - 3 pts

Shakhtar - 0 pts

Antwerp - 0 pts