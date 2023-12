Los Chargers despiden a Brandon Staley y Tom Telesco

Luego de caer destrozados a manos de los Raiders en el Thursday Night Football, partido en el que toleraron 63 puntos, los Chargers tomaron la decisión de despedir a su entrenador en jefe Brandon Staley y al gerente general Tom Telesco. Los Ángeles son últimos del Oeste en la Conferencia Americana con récord de 5-9. El equipo anunció que Giff Smith, entrenador de apoyadores externos, será el entrenador interino, mientras JoJo Wooden fungirá como gerente general.

Los rumores sobre una posible ruptura circulaban desde hace tiempo, ya que la franquicia ha quedado a deber en años recientes. Se despidieron en la primera ronda de los playoffs el año pasado luego de irse a la mitad ganando por 27 puntos contra los Jacksonville Jaguars. Una temporada antes, un tiempo fuera les costó el empate frente a los Raiders y con ello la oportunidad de ir a la postemporada. Staley llegó proveniente desde los Rams, donde coordinaba a la defensiva, misma labor que cumplía con los Chargers.

Programa completo capítulo 60 DBUT FC

Te puede interesar: Carlos Vela y los nuevos refuerzos del Mazatlán FC

“Quiero agradecer a Tom y Brandon por su arduo trabajo, dedicación y profesionalismo, y les deseo a ambos y a sus grandes familias nada más que lo mejor”, dijo el dueño de los Chargers, Dean Spanos. “Estas decisiones nunca son fáciles, ni son algo que me tome a la ligera, especialmente cuando se tiene en cuenta el número de personas a las que afectan. Sin embargo, está claro que no estamos donde esperamos estar y necesitamos una nueva visión. No hacer nada en nombre de la continuidad no era un riesgo que estuviera dispuesto a correr. Nuestros aficionados se han mantenido firmes durante muchos altibajos y partidos reñidos. Se merecen más. Francamente, se han ganado más. Construir y mantener un programa de campeonato sigue siendo nuestro objetivo final. Y hoy empieza a replantearse la forma de conseguirlo”.

Staley deja marca de 24-24 al frente de Los Ángeles y un roster repleto de talento, donde obviamente destaca la presencia de un Justin Herbert que sigue siendo joven. Del lado defensivo, existen líderes de la talla de Khalil Mack, actual líder de capturas de la liga, Joey Bosa y Derwin James. Es altamente probable que los Chargers se inclinen por un nuevo entrenador con filosofía ofensiva, pues es la tendencia alrededor de la liga.

El calendario restante de los Chargers en 2023

El calendario restante para los Chargers de Los Ángeles en 2023 es sumamente complicado, sobre todo si consideramos la actualidad del equipo y de los rivales a los que enfrentaría. En el camino le restan los Buffalo Bills, Denver Broncos y Kansas City Chiefs.

Te puede interesar: ¡OFICIAL!: Nicolás Larcamón deja de ser DT de León