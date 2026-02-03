El Ferrari que paralizó miradas: Leclerc es captado en un auto clásico de 3 millones de dólares

En la Fórmula 1 hay autos rápidos, hay autos caros… y luego están esos que detienen el tiempo. Esta semana, Charles Leclerc volvió locos a fanáticos y coleccionistas al ser visto al volante de una auténtica joya: un Ferrari 275 GTB.

El piloto del Gran Circo decidió alejarse de los lujos y comodidades de los autos actuales y optó por subirse a un Ferrari analógico en el sentido más romántico de la palabra… y valuado en alrededor de 3 millones de dólares.

Fabricado entre 1964 y 1966, el 275 GTB es considerado uno de los Ferrari más bellos jamás producidos. Diseñado por Pininfarina y ensamblado artesanalmente por Scaglietti, este modelo marcó una era.

Bajo el cofre vive un V12 Colombo de 3.3 litros, acoplado a una caja manual de cinco velocidades y suspensión trasera independiente, algo revolucionario para su tiempo. La potencia ronda los 280 caballos, suficientes para alcanzar los 250–260 km/h, cifras que en los años 60 eran una auténtica locura.

Pero lo que realmente lo convierte en una pieza de museo rodante es su rareza: solo 200 unidades fueron construidas en todo el mundo. El ejemplar de Leclerc destaca aún más por su elegante Verde Pino, una tonalidad poco común, y por montar llantas Borrani de rayos, una opción de fábrica que hoy eleva su valor y su aura clásica.

El Ferrari 275 GTB era conducido por Charles Leclerc

Lo fascinante no es solo el auto, sino quién lo maneja. Leclerc no es precisamente ajeno a la velocidad moderna: en su colección conviven máquinas como el Ferrari SF90 Stradale, el SF90 XX, un 488 Pista, un Daytona SP3 y un 812 Competizione.

Hace algunos años, el monegasco tuvo la oportunidad de conducir una versión restaurada del modelo en el Circuito de Fiorano, y sus palabras explican por qué este Ferrari vale más que cualquier cifra:

“Es pura alegría. El sonido, la vibra, la sensación… se siente la historia en cada metro. Es algo que los autos modernos ya no te dan”. Mientras otros pilotos presumen relojes, yates o hypercars futuristas, Leclerc manda otro mensaje. Elegir un 275 GTB no es ostentación: es cultura automotriz.