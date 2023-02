Estrella de la Selección Mexicana feliz por volver a convocatorias

En julio del año pasado, la Selección Mexicana Femenil vivió uno de sus peores fracasos en la historia. El combinado, entonces dirigido por Mónica Vergara, perdió en Monterrey los tres partidos de la eliminatoria para la Copa del Mundo 2023 de Australia y Nueva Zelanda. Por segundo ciclo consecutivo el conjunto azteca se quedó sin ir a la máxima fiesta del futbol femenino.

Charlyn Corral no formó parte de la Selección Mayor los últimos dos años, hasta que llegó el español Pedro López a tomar las riendas tras la destitución de Vergara. La jugadora de Pachuca es considerada como una de las mejores futbolistas mexicanas de la historia, triunfó en España con el Levante y Atlético de Madrid y jugó las Copas del Mundo de 2011 y 2015. La delantera de 31 años volvió a Selección y espera ser referente en el camino a 2027.

Charlyn Corral emocionada por regresas a la Selección

“A mi me encantaría y ahora sí que soñar no cuesta nada. Vivo el momento, vivo el día día, todavía falta tiempo pero te puedo decir que hoy me siento bien, me siento para competir a cualquiera y no siento que me pese el físico. Sí sueño con estar en otro Mundial, sé que implica mucho sacrificio y esfuerzo, pero sé que los haré" dijo Corral en entrevista con Azteca Deportes.

México podría buscar la sede del Mundial Femenil 2027 junto con Estados Unidos, aprovechando el impulso de la Copa del Mundo varonil que se realizará en Norteamérica en 2026. La decisión del anfitrión se dará a conocer el próximo año.

“Sería increíble, con lo que está creciendo el fútbol femenil en México que cada vez la gente conecta más con nosotras, se apasiona más, un Mundial acá y más por lo que está creciendo el país en el fútbol femenil sería ideal, sería un plus. Es un nuevo proceso y eso es lo más importante que se vaya hacia un objetivo, que se trabaje bien para que dónde sea ese Mundial, México ahora sí asista” finalizó Corral quien se alista para jugar con la Selección Femenil la Revelations Cup en León, Guanajuato.

