Charlyn Corral de gran momento, estará asuente en la Selección Femenil

Una de las delanteras más famosa de la Selección Mexicana es Charlyn Corral y en su segunda temporada en la Liga BBVA MX Femenil, está demostrando el gran nivel que se le esperaba cuando llegó del Atlético de Madrid femenil de España, aunque su buena efectividad no lo ha llevado de nuevo a vestir la camiseta nacional.

La dos veces mundialista con la Selección Mayor de México, suma 12 anotaciones en la presente campaña con Pachuca y es la segunda mejor delantera de la temporada, en donde ha logrado llevar a su equipo a clasificar a la Liguilla con tres jornadas pendientes.

¡Charlyn Corral anota de nuevo!

Durante los seis primeros partidos, Charlyn anotó ocho goles de forma consecutiva. Ante Toluca y León marcó dobletes y posteriormente incrementó su cuota goleadora ante Cruz Azul, donde de igual forma marcó dos tantos.

Sin embargo, la ganadora del Pichichi de España en el 2017-2018 no figura entre las convocadas por Mónica Vergara dentro de la fase preliminar del Campeonato Femenino de la Concacaf de 2022.

¿Por qué ya no es convocada?

Desde inicios del 2020, Charlyn Corral dejó de vestir la camiseta de la Selección Azteca, debido a que Christopher Cuellar la dejó fuera del Preolímpico de Concacaf.

Desde entonces, la delantera mexicana no ha visto acción ni sido parte del equipo nacional que próximamente iniciará el proceso clasificatorio para el Mundial Femenino del 2023.

“Creo y confío en que tengo mucho que aportar a la Selección, no sé por qué no se me ha tomado en cuenta, ojalá más adelante y lo único que deseo es que no se minimice mi trabajo” dijo para el diario Cancha, Charlyn Corral.

La romperredes azteca, quien tiene 30 años de edad todavía puede ser parte del plantel, ya que Mónica Vergara aseguró a principios de año que ha “platicado con su familia y hecho un seguimiento” del trabajo de Charlyn.

México juega este sábado ante Anguila y es líder del Grupo A con seis unidades dentro de la fase preliminar de la clasificación a la próxima justa mundialista que se llevará acabo el siguiente año en Australia y Nueva Zelanda.