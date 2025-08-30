Charros de Jalisco ELIMINAN a Algodoneros de Unión Laguna y enfrentarán a Sultanes de Monterrey en la Serie de Campeonato

Los Charros de Jalisco llevaron la Serie de Zona al Juego 7, y con todo el dramatismo en la parte alta del noveno rollo, se volaron la barda con bambinazo de dos carreras teniendo como héroe a Calhoun, para darle la vuelta a la pizarra por 5-4, para enfrentar ahora a los Sultanes de Monterrey en la Serie de Campeonato en la Zona Norte.

Los Charros están escribiendo una gran historia, al avanzar en el sexto puesto hacia los Playoffs, luego dieron cuenta de los Sultanes de Monterrey, pero ambos avanzaron al llevar la serie a siete juegos.

Ahora se volverán a encontrar por el título de zona, y buscarán a toda costa el boleto a la Serie del Rey. Esta Serie de Campeonato, la podrás ver EN VIVO desde el domingo, a través de Home Run Azteca.

¡Maderazo tapatío! 🧨



Willie Calhoun 🤠 le da la vuelta a la pizarra 💥 con tablazo de ✌️carreras #CienAñosSiendoElRey👑 pic.twitter.com/5tQWEPnLIb — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) August 30, 2025

Esta es la agenda OFICIAL de Serie de Campeonato en la Zona Norte entre Charros y Sultanes

Definida la Serie de Campeonato de la Zona Norte

Sultanes de Monterrey vs Charros de Jalisco

Juego 1 domingo 31 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas



Juego 2 lunes 1 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas



Juego 3 miércoles 3 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas



Juego 4 jueves 4 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas

*Juego 5 viernes 5 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas



*Juego 6 domingo 7 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas



*Juego 7 lunes 8 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

*En caso de ser necesario

Algodoneros de Unión Laguna, lo dieron todo en el séptimo juego ante Charros

Por los Algodoneros de Unión Laguna, O’Grady se fue de 4-2, con un cuadrangular de dos carreras; Didi Gregorius de 3-1 con una remolcada y Lugbauer de 2-0 con una empujada.

José Offerman quien llegó como manager en la recta final de la temporada movió además sus piezas en la conclusión del juego y con su estrategia mandó a los Algodoneros de vuelta a una Serie de Campeonato.

En el pitcheo, Lakins cumplió con labor de cuatro entradas con ocho hits en su contra, dos carreras recibidas y tres chocolates.

Luego llegaron cinco relevos que solo permitieron dos hits y una carrera, mostrando personalidad en la lomita.

Charros de Jalisco trabajaron al tope en Torréon

Por Charros, Garlick se voló la barda en el juego, y se fue de 4-2 con dos anotadas y una empujada.

Hurtado se fue de 2-2 con una empujada a la registradora.

La salida de Payan como abridor fue positiva con labor de cinco rollos, con tres hits en su contra y dos carreras permitidas.