Charros de Jalisco ponen un pie en la Serie del Rey al vencer a Sultanes de Monterrey

Con casi 9 mil asistentes en el Estadio Panamericano de Jalisco, los Charros dieron cuenta de Sultanes de Monterrey por pizarra de 6-3 para ponerse arriba en la Serie de Campeonato en el norte por 2-0.

Los Charros de Benjamín Gil están encendidos, han hecho una gran postemporada compitiendo y llegando a la antesala de la Serie del Rey.

Los tapatíos también han sabido responder en el momento clave, como sucedió el lunes, cuando se pusieron abajo por dos carreras en el primer inning, y en la parte baja del segundo rollo, un rally de cuatro carreras con complacencias de Sultanes, hizo que le dieran la vuelta a la pizarra.

Sultanes timbró en la cuarta con una carrera más, pero la labor de Eduardo Vera como abridor, y el relevo con cinco lanzador mantuvo a raya a los norteños.

Otro racimo de dos carreras en el octavo, terminó por sentencias la victoria en favor de los Charros que viajan a Monterrey con esa sólida ventaja.

Charros empata victorias en duelos acumulados en el 2025

En rol regular Sultanes le ganó seis juegos a Charros en tanto que los tapatíos ganaron tres.

En el Primer Playoffs, Charros ganó la serie por cuatro juegos a tres de Sultanes y ahora en la Serie de Campeonato, los de Gil llevan dos duelos ganados.

Así en el acumulado hay 9 victorias por novena con ya 18 juegos en el 2025.

Ofensiva de Charros respondió ante Sultanes

Los Charros, con Wilekansky lograron el triunfo al irse de 4-2 con dos remolcadas. Garlick se fue de 4-1 con una anotada y otra remolcada y Stowers de 3-1 con una anotada y otra empujada.

Sultanes, limitados al ataque

Los Charros supieron frenar a Sultanes, que atacaron con Ramiro Peña que se fue de 4-1 con un remolcada y otra anotada.

Tapia de 2-1 con una empujada y Elizalde de 4-2 con una anotada.

Eduardo Vera gana el duelo de lanzadores

Por Charros, Eduardo Vera se fue con el triunfo, luego de un trabajo de 5 rollos, en los que permitió tres hits y tres carreras con cuatro chocolates

La derrota la cargó Manny Bañuelos con su labor de cuatro innings con seis hits, cuatro carreras y tres ponches.

¿Cuándo se reanuda la Serie de Campeonato Charros vs Sultanes?

La serie de campeonato es a ganar 4 de siete juegos, por ahora Charros tiene medio boleto y la serie se reanuda el miércoles en Monterrey.

Juego 1 domingo 31 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas | Sultanes 9-11 Charros

Juego 2 lunes 1 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas | Sultanes 3-6 Charros

Juego 3 miércoles 3 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas

Juego 4 jueves 4 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas

*Juego 5 viernes 5 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas

*Juego 6 domingo 7 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas

*Juego 7 lunes 8 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

*En caso de ser necesario