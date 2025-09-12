Charros de Jalisco 0-0 Diablos Rojos del México: Horario y dónde ver EN VIVO el Juego 2 de la Serie del Rey de la LMB

Los Charros de Jalisco se enfrentarán ante los Diablos Rojos del México en el Juego 2 de la Serie del Rey , en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los escarltas, un día después de que los locales pegaran primero en las hostilidades por pizarra de 8-4.

Diablos están arriba en la serie 1-0 y buscan ampliar su ventaja y hacer valer el infierno escarlata, de la mano de su abridor Justin Courtney para limitar el ataque de los tapatíos. En tanto que Charros en el duelo monticular manda a Zach Grotz, ex lanzador de los escarlatas, pitcher que para los tapatíos es un arma para enfrentar este juego 2 de Serie del Rey.

El play ball, se cantará a las 7:00 PM, en un duelo que tiene las localidades agotadas y que el día de ayer la cifra oficial de asistentes fue de 21 mil aficionados en la casa de los escarlatas que hace un año ya recibió Serie del Rey y fue determinante para la barrida por 4 juegos ante Sultanes.

El duelo lo podrás ver EN VIVO por Home Run Azteca, desde las 6:55 PM, con toda la historia que suceda en el diamante.

Los horarios de Serie del Rey 2025 Charros vs Diablos

*CALENDARIO DE LA SERIE DEL REY*

Juego 1 miércoles 10 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas JUEGO TERMINADO 8-4 FAVOR DIABLOS

Juego 2 jueves 11 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 3 sábado 13 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 18:00 horas

Juego 4 domingo 14 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas

*Juego 5 lunes 15 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

*Juego 6 miércoles 17 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

*Juego 7 jueves 18 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

*En caso de ser necesario