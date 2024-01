Chava Reyes revela cómo lo convenció Jardine de quedarse en América

Previo al arranque del Clausura 2024, trascendió que el lateral izquierdo del América, Salvador Reyes, estuvo cerca de abandonar el club y enrolarse en las filas del Necaxa; sin embargo, el director técnico del equipo, André Jardine, lo convenció de mantenerse en Coapa.

En la antesala del partido contra el Querétaro, correspondiente a la Jornada 2, ‘Chava’ relató cómo fue la charla con el estratega y enlistó los factores que influyeron para que optara por no salir en busca de una nueva aventura.

“A lo que he vivido dentro del futbol, he visto que ningún entrenador te promete titularidad. Yo hablé con él, me dio la idea que tiene sobre mí, me platicó que vienen muchos partidos, dos torneos y muchas jornadas dobles. Me dijo que me quería aquí y escucharlo del entrenador te da confianza. Eso me puso en una perspectiva de que si él me quiere, yo me quedo. Gracias a Dios me fue muy bien el primer partido, le respondí", dijo en conferencia.

El zaguero fue el autor del doblete con el que el conjunto emplumado se impuso a los Xolos de Tijuana en la fecha inaugural del certamen, algo que le provocó alegría y le dio motivación para lo que resta del campeonato.

“Todos sabemos que el Club América siempre tendrá un plantel muy vasto, jugadores muy competitivos peleando la posición. Sabemos que el profe puede poner a quien sea y, a mi parecer, hará lo que le pidan. Somos un plantel muy bueno, buenos compañeros y creo que será un buen torneo. Yo estoy feliz, se dio lo de los goles, me liberé un poco y quiero ir por más”, aseveró.

Para hacerse con la titularidad, deberá competir con el veterano Luis Fuentes y el recién llegado Cristian ‘Chicote’ Calderón, quien ya hizo su presentación como americanista. La impresión de Reyes en torno a su competencia es contundente.

“¿Cristian? Todos sabemos que es un gran jugador, compartí cancha con él en selecciones menores, me llevo muy bien con él, sé que va a colaborar mucho en el equipo. Sea quien sea que el entrenador ponga, para mí, va a cumplir. Entre más competencia haya, para mí es mejor en este club”, sentenció.

