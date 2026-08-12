Cadillac emite postura ante la posible salida de Checo Pérez a Williams en la Fórmula 1

El mercado de pilotos volvió a colocar a Checo Pérez en el centro de la conversación durante el parón de verano de la Fórmula 1. Distintos reportes vincularon al mexicano con Williams para 2027, pero en Cadillac no parecen tener ninguna intención de permitir que el ruido externo altere sus planes.

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La respuesta llegó precisamente durante uno de los días más movidos para la estructura estadounidense. Después de anunciar a Marcin Budkowski como nuevo Team Principal en sustitución de Graeme Lowdon, la nueva dirigencia habló sobre el futuro de Pérez y lanzó un mensaje contundente: esperan que continúe vestido de Cadillac.

Budkowski, quien asumirá las operaciones en pista a partir del Gran Premio de Países Bajos, destacó que tener a un piloto con la experiencia de Checo resulta especialmente importante para una organización que disputa apenas su primera temporada en Fórmula 1.

🚨Checo Pérez a Williams: La postura de Cadillac



Dan Towriss fue contundente: “Estoy muy confiado en que Checo se quedará con Cadillac. Los rumores de Williams no nos distraen ni por un segundo”.



Nuevo Team Principal, Marcin Budkowski: “Eso es de esperarse de un piloto como él,… pic.twitter.com/7Tydd94cz4 — Gabo Martínez (@gabomrubio) August 12, 2026

Cadillac deja clara su postura sobre Checo Pérez

El nuevo jefe no solamente valoró lo que hace el mexicano detrás del volante. Según explicó, las conversaciones internas que ha mantenido desde su llegada también destacan la presión que Pérez ejerce dentro del equipo para acelerar su evolución.

Después de cuatro temporadas compitiendo con Red Bull y acostumbrado a una estructura que peleaba por campeonatos, Checo está trasladando esa exigencia a un Cadillac que todavía intenta establecerse en la máxima categoría.

“Checo ha sido un activo para el equipo”, aseguró Budkowski, quien consideró fundamental contar con pilotos experimentados mientras la propia escudería atraviesa su proceso de aprendizaje.

Pero fue Dan Towriss, CEO de Cadillac F1, quien respondió directamente a los rumores sobre Williams. “Estoy muy confiado en que Checo se quedará con Cadillac”, aseguró el directivo, antes de señalar que dentro de la organización no están “distraídos” por esas versiones.

La declaración cobra todavía mayor relevancia por el momento que atraviesa Cadillac. Tras 11 Grandes Premios, el equipo estadounidense continúa sin puntos y acaba de realizar su primer gran cambio en la dirección deportiva, colocando a Budkowski al frente de una nueva etapa enfocada directamente en mejorar el rendimiento.

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¿Checo Pérez podría irse a Williams?

Por ahora, no existe ninguna confirmación de una negociación cerrada entre Pérez y Williams. Los reportes surgidos durante el descanso veraniego apuntan a conversaciones alrededor de una posible opción para 2027, pero Cadillac públicamente sostiene que el mexicano forma parte de su futuro.