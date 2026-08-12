Sacudida para Checo Pérez: Cadillac cambia de jefe en plena temporada de Fórmula 1

El proyecto de Checo Pérez con Cadillac tendrá un nuevo líder apenas 11 Grandes Premios después de comenzar su aventura en la Fórmula 1. La escudería estadounidense confirmó la llegada de Marcin Budkowski como Team Principal, en sustitución de Graeme Lowdon, en un movimiento que busca acelerar la evolución de un equipo que todavía no consigue sumar su primer punto.

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El cambio llega en un momento especialmente importante para el mexicano. Cadillac ocupa el último lugar del Campeonato de Constructores y todavía busca sus primeros puntos en Fórmula 1. Checo Pérez estuvo muy cerca de conseguirlos en Mónaco, donde cruzó la meta en décimo lugar, pero una sanción de 10 segundos posterior a la carrera lo relegó al P15 y le quitó a Cadillac el que habría sido su primer punto. Oficialmente, sus mejores resultados de la temporada son los lugares 14 conseguidos en Barcelona y Gran Bretaña.

Lowdon fue fundamental para convertir a Cadillac de un pryecto en papel al undécimo equipo de la parrilla. Sin embargo, la misión ahora es diferente: encontrar rendimiento, y ahí aparece Budkowski.

We are pleased to welcome Marcin Budkowski as Cadillac Formula 1® Team Principal for the remainder of the 2026 season and beyond.



Read the full Team Statement via the link in our bio. pic.twitter.com/PZc7SRvkrL — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 12, 2026

¿Quién será el nuevo jefe de Checo Pérez en Cadillac?

El ingeniero franco-polaco cuenta con más de dos décadas de experiencia y conoce prácticamente todos los ángulos de la Fórmula 1. Ha trabajado para Ferrari, McLaren, la FIA y Renault/Alpine, donde llegó a ocupar el puesto de director ejecutivo.

Su llegada tiene un objetivo inmediato: hacer más eficiente la operación, acelerar la toma de decisiones y conseguir que cada actualización del monoplaza se traduzca realmente en rendimiento.

Para Checo Pérez, el movimiento podría marcar un antes y un después en una temporada especialmente complicada. Cadillac ha acumulado nueve abandonos entre sus dos autos y todavía busca reducir la distancia respecto al resto de la parrilla.

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Budkowski tendrá además poco tiempo para instalarse. Su primera carrera al frente de las operaciones será el Gran Premio de Países Bajos, cuando la Fórmula 1 regrese del parón de verano en Zandvoort, del 21 al 23 de agosto.

Cadillac insiste en que se trata de una transición dentro de la evolución prevista del proyecto. Pero el mensaje deportivo resulta imposible de ignorar: la etapa de simplemente construir el equipo terminó; ahora toca hacerlo competitivo.