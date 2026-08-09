¿Checo Pérez en peligro? Cadillac busca arrebatarle piloto a Ferrari para afrontar la F1 2027

Cadillac comenzó a evaluar sus opciones para la temporada 2027 de la Fórmula 1. Aunque la escudería estadounidense apostó por la experiencia de Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas para su desembarco en la categoría, un joven talento vinculado con Ferrari habría ingresado en su radar.

El rendimiento de uno de los principales prospectos del automovilismo internacional despertó el interés de varios equipos. Cadillac sería uno de ellos, situación que genera dudas alrededor de la continuidad de su actual alineación para el próximo campeonato.

Rafael Câmara estaría en la mira de Cadillac para 2027

De acuerdo con información publicada por Motorsport, Cadillac sigue de cerca a Rafael Câmara. El piloto brasileño de 21 años pertenece a la Academia de Pilotos de Ferrari y actualmente disputa su primera temporada en la Fórmula 2 con Invicta Racing.

Câmara fue campeón de la Fórmula 3 en 2025 y rápidamente trasladó su buen rendimiento a la siguiente categoría. Al comenzar el receso de verano ocupa la tercera posición del campeonato de Fórmula 2 con 145 puntos, únicamente dos unidades por debajo de Gabriele Minì y a 22 del líder Nikola Tsolov.

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El brasileño acumula dos victorias en carreras principales, cuatro posiciones de privilegio y cinco podios. Estos resultados habrían convencido a Cadillac de incluirlo entre sus candidatos para ocupar un asiento durante la temporada 2027.

El problema de Colton Herta que beneficia a Rafael Câmara

Cadillac tenía a Colton Herta como uno de sus principales proyectos a futuro. El estadounidense dejó la IndyCar para competir en la Fórmula 2 y sumar los puntos necesarios para obtener la Superlicencia de la FIA.

Sin embargo, su primera temporada en la categoría resultó más complicada de lo esperado. Herta se encuentra fuera de los diez primeros puestos y todavía necesita seis puntos adicionales para cumplir con el requisito obligatorio que le permitiría correr en la Fórmula 1.

Câmara cuenta con una situación diferente. Sus resultados en la Fórmula Regional Europea y su título en la Fórmula 3 le permitieron reunir los méritos deportivos necesarios para aspirar a una Superlicencia. Por este motivo, representaría una alternativa con menos obstáculos reglamentarios para Cadillac.

¿Rafael Câmara podría reemplazar a Checo Pérez?

Por el momento, no existe información que indique que Cadillac tenga decidido reemplazar específicamente a Checo Pérez. El mexicano y Valtteri Bottas firmaron contratos multianuales para encabezar el inicio del proyecto en la Fórmula 1.

La escudería estadounidense solamente se encuentra estudiando alternativas para 2027. Esto significa que el asiento en riesgo también podría ser el de Bottas o que Câmara llegue inicialmente como piloto de reserva.

Todo dependerá del rendimiento de Checo y su compañero durante 2026, además del resultado de Câmara en la Fórmula 2. El interés es concreto, pero Cadillac todavía no presentó una oferta formal ni confirmó negociaciones con el piloto de Ferrari.