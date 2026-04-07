Checo Pérez lanza “amenaza” a Fernando Alonso rumbo al GP de Miami; ¿qué dijo el mexicano?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha superado sus primeros tres circuitos y, ahora, tendrá una pausa obligatoria de un mes antes de su regreso triunfal. Ante esta situación, el piloto mexicano Checo Pérez no tuvo reparo en lanzar una advertencia a Fernando Alonso y su escudería.

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Como sabes, Cadillac está haciendo su debut en la Fórmula 1 durante esta temporada y, ante ello, confió en la experiencia tanto de Checo Pérez como de Valtteri Bottas a fin de que la constructora no quede en el último lugar de la clasificación, un hecho que ha logrado hasta el momento.

¿Qué advertencia lanzó Checo Pérez a Fernando Alonso?

Uno de los puntos a destacar de Checo Pérez es que, pese a no sumar unidades hasta ahora, ha tenido la capacidad de terminar cada una de las tres carreras, un hecho que otras escuderías como McLaren, Red Bull o Aston Martin no han logrado con sus dos pilotos.

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Es precisamente Aston Martin quien ha tenido el inicio de temporada más complicado al estar en la última posición de la tabla general por debajo de Cadillac. Ante esta situación, Checo Pérez tuvo a bien calentar la rivalidad con los pilotos de esta escudería, destacando el propio Fernando Alonso.

Fue así como, tras el GP de Japón, Sergio aseguró que han sido bastante más rápidos que Aston Martin y que, de hecho, la mejoría continúa dándose día a día. Esta declaración causó eco entre los seguidores del piloto español, quienes aseguraron que fue un “golpe bajo” de parte del mexicano.

Checo Pérez, ¿uno de los pilotos más históricos de la Fórmula 1?

Con su regreso a la Fórmula 1 después de un año sabático tras su paso por Red Bull, Checo Pérez ingresó al Top 15 de los pilotos con mayor cantidad de campañas en la historia de este deporte al sumar un total de 15, lo cual habla de la regularidad que el mexicano ha tenido desde el 2011 a la fecha.