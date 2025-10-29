deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Checo Pérez promete callar bocas con Cadillac: “Se van a sorprender de...”

El piloto mexicano Checo Pérez habló de su regreso a la Fórmula 1con Cadillac y lanzó una promesa cargada de fuego que ilusiona a todos sus aficionados.

Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán
REUTERS
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
AUTOMOVILISMO
Compartir

A veces, los regresos más esperados no son los que se anuncian con ruido, sino los que se construyen en silencio. Y eso es justo lo que está haciendo Sergio “Checo” Pérez.

El piloto mexicano prepara su vuelta a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026, decidido a demostrar que aún tiene gasolina para callar bocas y escribir su propio cierre de historia. Después de meses lejos del paddock, Pérez dejó claro que su regreso no es un capricho, sino un reto personal.

Te puede interesar: El duro golpe que sufrió la Fórmula 1 en el primer año sin Checo Pérez que podría traerle graves consecuencias

Creo que la gente se va a sorprender de lo competitivo que puedo ser en mi regreso”, dijo en entrevista con Sky Sports F1. “Aún tengo ese último punto por demostrar, quiero irme cuando yo lo decida, no cuando los demás crean que ya terminé”.

Gran Premio de México 2025: Checo Pérez, el Gran Ausente en una F1ESTA Histórica

Un regreso meditado, no impulsivo

Checo no volvió por nostalgia. Volvió porque encontró el proyecto que lo convenció. Durante meses rechazó propuestas, evaluó opciones y analizó si realmente valía la pena regresar al máximo nivel. Cadillac lo sedujo por una razón: libertad.

Libertad para correr a su manera, para liderar un proyecto desde cero y para poner su nombre donde él siente que pertenece: en el frente.

“Quería cerrar mi carrera de la manera correcta. Si no tenía la motivación adecuada, ni siquiera lo iba a considerar”, confesó.

En un deporte donde la presión devora reputaciones, Pérez eligió el camino más difícil: volver a empezar. Y lo hace tras su salida de Red Bull, una etapa que lo marcó y que —según sus propias palabras— lo obligó a repensar qué tipo de piloto y persona quería ser en esta última fase.

checo-perez-retira-f1-termino-contrato-cadillac.jpg
X de Checo Pérez

Te puede interesar: El consejo de Guenther Steiner para Checo Pérez y Cadillac

Más experiencia, menos ruido

El Checo que regresa no es el mismo que se fue. Es un piloto que conoce el desgaste de la política, el peso de las expectativas y la importancia de la calma. “Sé lo bueno que puedo ser en el entorno correcto”, aseguró, dejando claro que Cadillac le dará justo eso: un lugar donde correr sin condicionantes, sin comparaciones, sin sombras.

A sus 36 años, el mexicano no busca solo victorias: busca legado. Y por cómo suena su voz cuando promete sorprender, parece que aún no hemos visto su mejor versión.

Checo Pérez
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Autor / Redactor

GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
×
×