Checo Pérez promete callar bocas con Cadillac: “Se van a sorprender de...”

A veces, los regresos más esperados no son los que se anuncian con ruido, sino los que se construyen en silencio. Y eso es justo lo que está haciendo Sergio “Checo” Pérez.

El piloto mexicano prepara su vuelta a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026, decidido a demostrar que aún tiene gasolina para callar bocas y escribir su propio cierre de historia. Después de meses lejos del paddock, Pérez dejó claro que su regreso no es un capricho, sino un reto personal.

Te puede interesar: El duro golpe que sufrió la Fórmula 1 en el primer año sin Checo Pérez que podría traerle graves consecuencias

“Creo que la gente se va a sorprender de lo competitivo que puedo ser en mi regreso”, dijo en entrevista con Sky Sports F1. “Aún tengo ese último punto por demostrar, quiero irme cuando yo lo decida, no cuando los demás crean que ya terminé”.

Gran Premio de México 2025: Checo Pérez, el Gran Ausente en una F1ESTA Histórica

Un regreso meditado, no impulsivo

Checo no volvió por nostalgia. Volvió porque encontró el proyecto que lo convenció. Durante meses rechazó propuestas, evaluó opciones y analizó si realmente valía la pena regresar al máximo nivel. Cadillac lo sedujo por una razón: libertad.

Libertad para correr a su manera, para liderar un proyecto desde cero y para poner su nombre donde él siente que pertenece: en el frente.

“Quería cerrar mi carrera de la manera correcta. Si no tenía la motivación adecuada, ni siquiera lo iba a considerar”, confesó.

En un deporte donde la presión devora reputaciones, Pérez eligió el camino más difícil: volver a empezar. Y lo hace tras su salida de Red Bull, una etapa que lo marcó y que —según sus propias palabras— lo obligó a repensar qué tipo de piloto y persona quería ser en esta última fase.

X de Checo Pérez

Te puede interesar: El consejo de Guenther Steiner para Checo Pérez y Cadillac

Más experiencia, menos ruido

El Checo que regresa no es el mismo que se fue. Es un piloto que conoce el desgaste de la política, el peso de las expectativas y la importancia de la calma. “Sé lo bueno que puedo ser en el entorno correcto”, aseguró, dejando claro que Cadillac le dará justo eso: un lugar donde correr sin condicionantes, sin comparaciones, sin sombras.

A sus 36 años, el mexicano no busca solo victorias: busca legado. Y por cómo suena su voz cuando promete sorprender, parece que aún no hemos visto su mejor versión.