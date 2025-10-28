¿Te acuerdas de lo que decías de mí?: Checo Pérez y su dardo directo a un periodista británico

En el paddock puede pasar de todo, pero pocas cosas pesan más que una sonrisa con historia detrás y Sergio “Checo” Pérez lo volvió a demostrar.

Durante la semana del Gran Premio de México 2025 , el tapatío concedió una entrevista aparentemente tranquila… hasta que dejó caer un comentario que paralizó al periodista británico Karun Chandhok y recordó a todos que Checo no olvida.

Te puede interesar: VIDEO de locura que muestra cómo Checo Pérez conduce con los ojos cerrados: te impactarás al verlo

Gran Premio de México 2025: Checo Pérez, el Gran Ausente en una F1ESTA Histórica

El dardo que nadie vio venir

Mientras hablaban sobre su paso por la Fórmula 1, el periodista le recordó las críticas que recibió en su época con Red Bull. Pero antes de que el británico terminara la frase, el mexicano lo interrumpió con una sonrisa que decía más que cualquier respuesta:

“No has estado diciendo tanto eso de los actuales.”

La frase, tan corta como letal, fue un golpe elegante. Un recordatorio a todos los que lo señalaron sin entender lo que realmente significaba convivir con el entorno más exigente de la Fórmula 1.

Pérez no levantó la voz, no hizo falta: el silencio posterior dijo todo.

Instagram: Sergio, Checo Pérez

Te puede interesar: El consejo de Guenther Steiner para Checo Pérez y Cadillac

El peso de las críticas y el valor de sobrevivir

Después del intercambio, el piloto de Guadalajara se sinceró sobre lo que vivió al compartir garaje con Max Verstappen:

“Estar al lado de Max es complicado, pero estar al lado de Max en Red Bull es algo que la gente no entiende.”

Hoy, con la vista puesta en su regreso a la F1 con Cadillac en 2026, Checo parece hablar desde la calma de quien ya superó la tormenta, pero también desde la firmeza de quien no permitirá que reescriban su historia.

Esa entrevista no solo dejó una anécdota divertida. Fue el recordatorio de que Checo Pérez no olvida quién lo subestimó y que sigue siendo uno de los personajes más auténticos del paddock, incluso desde fuera de la parrilla.

A veces, un dardo bien lanzado pesa más que una victoria.