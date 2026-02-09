Checo Pérez lanzó un dardo sobre el discurso de Bad Bunny en el Súper Bowl y muchos estuvieron de acuerdo

Mientras se disputaba el Super Bowl LX y la reacción de Donald Trump fue desastrosa contra el cantante Bad Bunny , el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez apareció en las redes sociales con un claro mensaje. El oriundo de México dejó en claro que respalda las palabras de unión de toda América que esbozó el músico de Puerto Rico.

Finalmente este domingo 8 de febrero Checo Pérez hizo la presentación del monoplaza que utilizará Cadillac en la Fórmula 1. El piloto mexicano, lanzó un mensaje muy bonito y poderoso en sus redes sociales: “Les presento mi Cadillac. Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino”. Así, la escudería del nacido en México irrumpió en el Super Bowl.

Checo Pérez y un discurso que va de la mano con el de Bad Bunny en el Super Bowl

El piloto de México tuvo unas pequeñas palabras que están claramente hermanadas con el discurso del “Conejo Malo” de unión de Latinoamérica, Estados Unidos y el resto de los países anglosajones del continente. No por nada Checo Pérez hizo énfasis en “representar a toda América”, siendo latino. Así, se quiere mostrar la unión tras las polémicas con el ICE.

Con todas las problemáticas y polémicas con el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés), distintas figuras públicas se pronunciaron en contra de las políticas de Donald Trump y de la violencia entre Estados Unidos y los inmigrantes latinos en ese país. Así, Checo Pérez se posicionó del lado de la unión de toda América.

Los detalles del nuevo monoplaza de Checo Pérez en la Fórmula 1

Presentado en el Super Bowl LX, Cadillac realizó su arribo a la F1 y presentó a su nuevo carro para la temporada 2026. Con el mexicano Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, la escudería competirá este año como el 11º equipo, es decir que habrá dos monoplazas más en las pistas.

En tanto, con un carro negro con detalles blancos y, tras dos temporadas de ausencia, esta vez no faltará el coche 11 de Checo Pérez, número que utiliza en honor a su ídolo Iván Zamorano.