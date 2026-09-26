OFICIAL: Así quedó el podio del GP de Azerbaiyán: incidencias de carrera y el destino de Checo Pérez

El piloto británico George Russell (Mercedes) sobrevivió al ataque de Max Verstappen (Red Bull) para asegurar su tercera victoria de la temporada en un vibrante Gran Premio de Azerbaiyán, marcado por el caos, múltiples abandonos para un total de seis autos que no terminaron la carrera, incluido el del actual campeón de la categoría Lando Norris (Mclaren).

Russell capitalizó una gran salida para dominar la primera mitad de la competencia. Detrás, Oscar Piastri intentó contener la presión de los Red Bull de Verstappen e Isack Hadjar. Sin embargo, la carrera estalló con el despiste de Alex Albon (Williams) que provocó el primer coche de seguridad. Un fuerte bloqueo de frenos del argentino Franco Colapinto desencadenó un múltiple accidente que barrió al Alpine de Pierre Gasly y al McLaren de Norris.

Con la reanudación de la competencia, Russell gestionó la presión extrema de Verstappen en los giros finales, cruzando la meta con apenas una décima de margen para negarle la victoria al neerlandés. El podio lo completó Isack Hadjar en una sólida tercera plaza, amarrando un valioso doble podio para Red Bull junto a Max. Charles Leclerc fue cuarto y Kimi Antonelli protagonizó una brillante remontada desde la decimosexta casilla para ser quinto.

¿En qué lugar terminó Checo Pérez el GP de Azerbaiyán?

Por su parte, Sergio "Checo" Pérez tuvo una ardua jornada de resistencia partiendo desde el fondo de la parrilla. El mexicano completó una carrera inteligente para escalar posiciones en medio del descontrol generalizado y cruzó la meta en la decimoquinta posición, batallando con el ritmo de su monoplaza en un circuito callejero siempre implacable.

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