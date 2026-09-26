OFICIAL: Así quedó el podio del GP de Azerbaiyán: incidencias de carrera y el destino de Checo Pérez
George Russell (Mercedes) sobrevivió al ataque de Max Verstappen (Red Bull) para asegurar su tercera victoria de la temporada en un vibrante Gran Premio de Azerbaiyán
El piloto británico George Russell (Mercedes) sobrevivió al ataque de Max Verstappen (Red Bull) para asegurar su tercera victoria de la temporada en un vibrante Gran Premio de Azerbaiyán, marcado por el caos, múltiples abandonos para un total de seis autos que no terminaron la carrera, incluido el del actual campeón de la categoría Lando Norris (Mclaren).
Russell capitalizó una gran salida para dominar la primera mitad de la competencia. Detrás, Oscar Piastri intentó contener la presión de los Red Bull de Verstappen e Isack Hadjar. Sin embargo, la carrera estalló con el despiste de Alex Albon (Williams) que provocó el primer coche de seguridad. Un fuerte bloqueo de frenos del argentino Franco Colapinto desencadenó un múltiple accidente que barrió al Alpine de Pierre Gasly y al McLaren de Norris.
Con la reanudación de la competencia, Russell gestionó la presión extrema de Verstappen en los giros finales, cruzando la meta con apenas una décima de margen para negarle la victoria al neerlandés. El podio lo completó Isack Hadjar en una sólida tercera plaza, amarrando un valioso doble podio para Red Bull junto a Max. Charles Leclerc fue cuarto y Kimi Antonelli protagonizó una brillante remontada desde la decimosexta casilla para ser quinto.
¿En qué lugar terminó Checo Pérez el GP de Azerbaiyán?
Por su parte, Sergio "Checo" Pérez tuvo una ardua jornada de resistencia partiendo desde el fondo de la parrilla. El mexicano completó una carrera inteligente para escalar posiciones en medio del descontrol generalizado y cruzó la meta en la decimoquinta posición, batallando con el ritmo de su monoplaza en un circuito callejero siempre implacable.
TE PUEDE INTERESAR:
- Estas son las calorías que quemas con una hora de levantamiento de pesas todos los días
- Fue un histórico de los Juegos Olímpicos y ganó decenas de medallas pese a “sufrir” del Síndrome de Marfán
- Llegan nuevos productos que prometen ser la próxima generación de gaming en México
¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos después del GP de Azerbaiyán?
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 302 puntos
- George Russell (Mercedes) - 236 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 199 puntos
- Lando Norris (McLaren) - 186 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) - 179 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) - 163 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) - 120 puntos
- Isaac Hadjar (Red Bull) - 86 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 59 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) - 41 puntos