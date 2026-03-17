La broma incómoda de Checo Pérez que no va a gustar a la Fórmula 1

Durante el Gran Premio de China, el piloto mexicano Checo Pérez dejó una frase por radio que rápidamente llamó la atención. En medio de la carrera, soltó la siguiente frase: “Ahora necesito un hongo. Ha desaparecido. No sé qué ha pasado”, en referencia directa a los elementos del videojuego Mario Kart.

Algo que causó tanto risas como controversia en el entorno de la Fórmula 1.

Te puede interesar: F1: ¿Cuándo y a qué hora es la siguiente carrera de 'Checo' Pérez con Cadillac en el GP de Japón?

¡Checo Pérez está de vuelta! Regresa a la Fórmula 1 con Cadillac tras 8 meses de ausencia

Checo Pérez cuestiona el nuevo reglamento

Desde el inicio de la temporada 2026, Pérez ha sido uno de los pilotos más críticos con las nuevas herramientas de adelantamiento implementadas en la categoría.

Tras la primera carrera del año en Australia, el tapatío declaró: “Me pareció muy artificial, para ser sincero. Solo con pulsar un botón. Adelantas y luego te adelantan… al estilo Mario Kart”, declaró.

El mexicano considera que este tipo de sistemas reducen el impacto del piloto en pista y generan una dinámica poco natural en las carreras.

Incluso habló desde la perspectiva del aficionado: “Es muy pronto para juzgar estas normas, pero lo que vimos en Melbourne, hablando como fan, no me gustó”.

Te puede interesar: Checo Pérez preocupa con sus declaraciones; vislumbra grave accidente en F1

No es el único piloto que ha criticado a la nueva F1

La comparación con Mario Kart no ha sido exclusiva de Pérez.

En Australia, Charles Leclerc de Ferrari también utilizó esa referencia por radio al equipo, mientras que Oliver Bearman de Haas reconoció que el comportamiento del coche se siente distinto con estas nuevas variables.

“Era como si yo estuviera en F1 y los demás en F2… pero luego tienes que gestionar la batería o te quedas sin energía”, explicó el pilotO, y eso sin mencionar que Max Verstappen ha sido el más crítico con todos estos cambios, al grado de llegar a insultar a los aficionados que sí disfrutan de lo que están viendo.

Charles Leclerc y George Russell en el GP de Australia 2026|Crédito: FIA / X

Y es que el nuevo rglamento busca hacer más espectaculares las carreras, pero no todos están convencidos.

Las declaraciones de Pérez vuelven a encender la discusión sobre hasta qué punto la Fórmula 1 debe intervenir en la competencia para generar espectáculo, aunque por ahora, eso no ocurrirá para la próxima carrera en Japón. Quizá haya algún cambio hasta después de esa carrera.

