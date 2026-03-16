Hasta Checo Pérez vio Ring Royale y esta fue su opinión sobre la pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo

Luego de 20 largos años, la rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo llegó a su final. La misma se resolvió en el cuadrilátero en una pelea de boxeo impulsada por el evento Ring Royale 2026. La lucha entre ambas celebridades tuvo millones de visualizaciones y, como si fuese poco, llegó a la Fórmula 1 de la mano del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien tampoco quiso quedarse fuera y estuvo al pendiente del encuentro.

El actual piloto de Cadillac reaccionó a través de historias de Instagram a la pelea entre Adame y Trejo. Allí subió una foto donde se podía observar a él viajando en su avión privado y con Ring Royale de fondo en su televisión. Checo Pérez adjuntó unos emojis de risa a la imagen, dejando en claro que la pelea entre ambas celebridades le generó más de una carcajada.

La historia de Instagram de Checo Pérez observando la pelea entre Adame y Trejo|Crédito: Checo Pérez

El desenlace de la pelea entre Adame y Trejo

La lucha no pasó del primer round. El ‘Cazafantasmas’ había tomado la iniciativa golpeando al actor de 67 años con mucho ímpetu, llegando a ponerlo entre las cuerdas. No obstante, Alfredo Adame logró revertir la situación y mediante derechazos duros y certeros, consiguió mandar a Trejo a la lona, obteniendo la victoria por nocaut.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe destacar que el enfrentamiento entre ambos llevaba más de 20 años calentándose entre declaraciones y polémicas públicas. Finalmente, el pleito culminó arriba del ring gracias al evento creado por Poncho de Nigris, una pelea que se convirtió en uno de los espectáculos más comentados de la noche.

¿Habrá revancha entre Adame y Trejo?

Luego del triunfo de Adame, ambos peleadores dejaron abierta la posibilidad de que ocurra una revancha en un futuro. Sin embargo, esto parece poco probable debido a la gran cantidad de tiempo que pasó para que se lleve a cabo la primera pelea. Además, ambos finalizaron el evento “firmando la paz” con un beso que recorrió las redes sociales.

Con los dos personajes dentro del cuadrilátero y con la pelea finalizada, se fundieron en un fuerte abrazo mientras agradecían al público presente. Tras especular con una posible revancha, la grada comenzó a gritar “beso, beso, beso…”, por lo que Trejo decidió dar un beso en la mejilla a Adame, terminando con una rivalidad que llevaba décadas sin resolverse.