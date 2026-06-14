Checo Pérez se pone firme; esta es la nueva exigencia del piloto a Cadillac

Estamos a pocos días para que se lleve a cabo el Gran Premio de Barcelona, el cual es considerado uno de los más importantes e interesantes del calendario actual de la Fórmula 1. Ante ello, el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, ha lanzado un contundente mensaje a Cadillac.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Como sabes, Cadillac hizo su debut en esta temporada de la Fórmula 1, por lo que su camino en la máxima categoría del automovilismo no ha sido sencillo sin ser tampoco de pesadilla. Por tal motivo, Checo Pérez ha solicitado algo nuevo a su escudería de cara a la siguiente carrera.

¿Qué le solicitó Checo Pérez a Cadillac para el resto de la temporada?

Checo Pérez entiende que la temporada ha avanzado lo suficiente como para que Cadillac finalmente dé ese paso que tanto ha deseado, por lo que le pidió a su escudería mejorar de forma significativa el aspecto operativo, sobre todo, en cuanto a rendimiento se refiere.

Te puede interesar: ¿Qué jugador superó una enfermedad grave para seguir en la élite del futbol?

Te puede interesar: Por esta razón este jugador rechazó a España e Inglaterra para estar con Ecuador

Vale decir que, pese al buen ritmo que su monoplaza tuvo en Canadá y Mónaco, la escudería falló al inicio de la carrera con su estrategia. Por tal motivo, en declaraciones recogidas por Motorsport Week el mexicano entiende que ahora los esfuerzos deben concentrarse en este apartado.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Cadillac es una de las dos escuderías que no ha sumado puntos en la temporada 2026 de la Fórmula 1; sin embargo, ha tenido mejores momentos que Aston Martin, quien hasta ahora es la peor constructora de la máxima categoría del automovilismo.

¿Cuándo es el GP de Barcelona?

Después de lo ocurrido en tierras canadienses, la Fórmula 1 regresa a Europa para disputar el Gran Premio de Barcelona, el cual se llevará a cabo el fin de semana del 12 al 14 de junio del 2026. La carrera está programada para iniciar a las 7:00 horas, tiempo centro de México.