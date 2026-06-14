Checo Pérez elige sus favoritos a ganar el Mundial 2026 y no está México

Sergio Pérez es considerado como uno de los máximos referentes del deporte en México. El piloto mexicano suma 6 Grandes Premios a lo largo de su carrera en la Fórmula 1. Sin embargo, también es considerado como un gran aficionado al futbol mexicano e internacional.

Previo al Gran Premio de Barcelona, “Checo” Pérez definió a sus selecciones favoritas para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En ese sentido, el piloto mexicano no mencionó a la Selección Mexicana dentro de los cinco candidatos a pesar de que sea uno de los anfitriones del certamen.

Checo Pérez revela a sus 5 favoritos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @Cadillac_F1 / X

Los cinco candidatos para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, según Checo Pérez

Dentro del ranking que compartió Sergio Pérez se encuentran Brasil, Argentina, España, Francia e Inglaterra. Por lo que el piloto mexicano no dudó en que la calidad de los gigantes sudamericanos. Sobre todo si consideramos a la Albiceleste como la reciente campeona del mundo.

Mientras tanto, el piloto mexicano no dudó en expresar su deseo de poder ver a la Selección Mexicana en acción. Ya que considera que puede haber posibilidades de estar en el encuentro ante Corea del Sur en Guadalajara previo a su compromiso en el Gran Premio de Barcelona.

“Quiero ir a algún partido (de la Copa Mundial de la FIFA 2026™) aunque con la temporada europea es complicado. Ahora tengo un compromiso con el equipo, así que parece que no podré lograrlo (estar en el partido de México vs Corea del Sur)“, comentó Pérez.

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La pasión de Sergio Pérez por el futbol mexicano

El piloto de la nueva escudería Cadillac es conocido por ser un fiel aficionado al Club América. Aunque también ha mostrado cierta simpatía por el Atlas al ser oriundo de Jalisco. De hecho se la ha visto con la camiseta rojinegra de manera pública luego de estar presente en las instalaciones del equipo de los zorros.

Hoy tuvimos invitado de lujo, gran campeón y orgullo de México!! Gracias @SChecoPerez por acompañarnos!! pic.twitter.com/Lkf8jRSUl3 — Ale Irarragorri (@Irarragorri) May 16, 2022

Si bien no emprendió un camino como futbolista profesional, ha contado con invitaciones en partidos de beneficencia. Por lo que queda claro que Sergio Pérez buscaría integrar su visita a algún partido de la Selección Mexicana a pesar de su apretada agenda profesional.

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