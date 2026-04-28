Regresa la Fórmula 1: días y horarios para ver a Checo Pérez en el Gran Premio de Miami

La Fórmula 1 regresa este fin de semana en Miami y, para Sergio “Checo” Pérez, no es una carrera más. Después de varias semanas sin actividad y con el campeonato entrando en una etapa distinta, el piloto mexicano llega a un circuito donde cada detalle puede marcar diferencia, especialmente en un formato que no da margen de error como lo es el sprint.

El Gran Premio de Miami representa el primer gran punto de ajuste en la temporada. Los equipos traen mejoras, el reglamento tuvo modificaciones y el formato Sprint obliga a los pilotos a ser agresivos desde el viernes. Vamos a ver si Checo tiene mejores herramientas que en las primeras tres carreras, y Cadillac sorprende con algo.

Te puede interesar: ¿Checo Pérez gana más dinero como piloto de Cadillac que en Red Bull? Estas son las cifras

Más de un mes de espera, por fin regresa la Formula 1. Van Horarios del GP de Miami en México



Viernes 1 de mayo

Práctica 1: 10:00 a 11:30

Clasificación Sprint: 14:30 a 15:14



Sábado 2 de mayo

Sprint: 10:00 a 11:00

Clasificación: 14:00 a 15:00



Domingo 3 de mayo

Carrera: 14:00 a… — Gabo Martínez (@gabomrubio) April 28, 2026

Checo Pérez enfrenta un fin de semana clave

Para el mexicano Checo Pérez, Miami es una oportunidad para reacomodarse dentro del campeonato. La pausa entre carreras permitió a varios equipos trabajar en evoluciones importantes, lo que podría alterar el rendimiento que se vio en las primeras fechas.

Además, el formato Sprint cambia la estrategia. Hay menos tiempo para entender el auto y más presión para sumar puntos desde el sábado. En un circuito con zonas de rebases claras, pero también con sectores técnicos, la ejecución será determinante.

Checo ya sabe lo que es competir en este trazado. Y también sabe que aquí no basta con ritmo: hay que ser preciso.

Te puede interesar: Fue “enemigo” de Checo Pérez en Red Bull, ahora está de vuelta en la Fórmula 1

Horarios del GP de Miami en México

El fin de semana se correrá en los siguientes horarios para México:

Viernes 1 de mayo

Práctica 1: 10:00 a 11:30

Clasificación Sprint: 14:30 a 15:14

Sábado 2 de mayo

Sprint: 10:00 a 11:00

Clasificación: 14:00 a 15:00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 14:00 a 16:00

El trazado de Miami, alrededor del Hard Rock Stadium, mezcla rectas largas con sectores técnicos donde el coche sufre, pues tiene curvas donde la tracción y la estabilidad son clave.

Con los cambios en la gestión energética y la introducción de nuevas piezas en varios equipos, el comportamiento de los autos podría ser distinto al inicio de temporada.