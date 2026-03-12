Checo Pérez en el GP de China 2026: ¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver el evento?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 inició la semana pasada y, en los próximos días, se llevará a cabo la segunda carrera en medio de un sinfín de críticas tanto de los pilotos como de sus propias escuderías. Ante tal situación, aquí conocerás cuándo, dónde y a qué hora ver a Checo Pérez en el GP de China.

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, volvió a la Fórmula 1 después de un año sabático para defender los colores de Cadillac, escudería que está haciendo su debut en la temporada 2026. Por tal motivo, aquí conocerás más respecto a cuándo y dónde será el GP de China.

¿Cuándo, por dónde y a qué hora ver el GP de China?

Lo primero que tienes que saber es que el Gran Premio de China se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Shanghái, uno de los más llamativos y populares de los últimos años por, entre otras cosas, tener un trazado de 5,451 kilómetros, así como 14 curvas que lo hacen uno de los más entretenidos de ver.

No obstante, y debido a la diferencia horaria entre México y China, el GP de la Fórmula 1 comenzará con unas horas de antelación. De hecho, la práctica libre 1 iniciará este jueves 12 de marzo de las 21:30 a las 22:30 horas, misma en la que Checo Pérez buscará tener buenos resultados. A partir de ahí, las demás carreras se dividirán de la siguiente forma contando con una transmisión a través de la F1TV.

Viernes 13 de marzo | Clasificación Sprint | 01:30 - 02:15 horas.

Viernes 13 de marzo | Carrera Sprint | 21:00 - 22:00 horas.

Sábado 14 de marzo | Clasificación | 01:00 - 02:00 horas.

Domingo 15 de marzo | GP de China | 01:00 horas.

¿Qué le depara a Cadillac con Checo Pérez y Valtteri Bottas en la F1 2026?

Si bien en un principio se pensaba que Cadillac podría pelear en la zona media de la clasificación, el GP de Melbourne demostró que la escudería aún no está lista para los grandes escenarios. Dicho esto, Checo Pérez y Valtteri Bottas intentarán que la constructora no quede en el último lugar de la tabla general.