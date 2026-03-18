Checo Pérez y su “gran inicio” con Cadillac en la F1 2026; esta es la razón pese a no sumar puntos

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha iniciado a tambor batiente con un dominio claro de Mercedes, así como las complicaciones que otras escuderías como Red Bull, Ferrari y McLaren han demostrado hasta ahora. Del mismo modo, se ha hablado mucho del regreso de Checo Pérez con Cadillac.

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Después de un año sabático tras su paso por Red Bull, el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 para esta temporada para representar los colores de Cadillac. Y si bien hasta ahora no suma unidades, podría decirse que su inicio ha superado las expectativas por esta razón.

¿Por qué el inicio de Checo Pérez con Cadillac ha sido bueno pese a no sumar puntos?

En el Gran Premio de Melbourne, primero de la temporada, Checo Pérez quedó ubicado en el puesto 16 de la clasificación. Una semana después, en el GP de China, el piloto mexicano tuvo un resultado similar al quedar posicionado en el lugar 15; es decir, uno mejor que el pasado.

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A priori, podrían considerarse estos malos resultados para Cadillac y el propio Checo Pérez; sin embargo, en este punto es preciso analizar los contextos. En Australia fueron cinco los pilotos que no terminaron la carrera (contando a su compañero Valtteri Bottas), mientras que en China se sumaron siete más.

En otras palabras, y a pesar de lo complicado que ha sido este inicio, Checo Pérez puede presumir haber terminado las primeras dos carreras con un auto que está haciendo su debut en medio de la temporada de Fórmula 1 muy distinta a las anteriores. Dicho esto, el siguiente objetivo para Sergio es mantenerse así y, en algún momento, buscar puntos para su escudería.

¿Cuándo es la próxima carrera en la Fórmula 1 2026?

Después de dos semanas consecutivas de GP’s en la Fórmula 1, el calendario 2026 de la máxima categoría del automovilismo tendrá un descanso este fin de semana. Dicho lo anterior, será hasta el 28 de marzo cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Japón, mismo en donde Checo Pérez buscará sumar sus primeras unidades.