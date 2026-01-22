Checo Pérez podría sumar UN OSCAR a sus otras “actuaciones” FUERA de la Fórmula 1

El anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar dejó una sorpresa inesperada para el deporte mexicano: la película “F1”, en la que aparece Sergio “Checo” Pérez , recibió cuatro nominaciones, incluyendo la categoría más importante de la noche: Mejor Película.

Aunque su participación en pantalla es breve, la noticia encendió las redes y abrió una conversación distinta alrededor del piloto tapatío. Porque más allá del volante, Checo Pérez lleva años interpretando otros papeles que hoy lo colocan como una de las figuras latinoamericanas más influyentes del deporte global.

La cinta protagonizada por Brad Pitt apostó por el realismo absoluto y contó con la presencia de figuras reales de la Fórmula 1, entre ellos Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Charles Leclerc y el propio Checo. Su aparición, aunque puntual, fue suficiente para que su nombre quedara ligado a una producción que ahora compite en la élite del cine mundial.

¿Qué “otras actuaciones” ha tenido Checo Pérez fuera de la pista?

El piloto mexicano ha construido, lejos de los circuitos, un perfil empresarial sólido y diversificado. Su faceta como inversionista lo ha llevado a participar en sectores clave como movilidad, bienestar, moda y bienes raíces, apostando por proyectos con visión a largo plazo.

Checo ha incursionado en el mercado de vehículos seminuevos, apostando por la tecnología aplicada al comercio automotriz. También se ha involucrado en el sector del bienestar y la nutrición de origen vegetal, alineado con el rendimiento físico y la salud integral.

A esto se suma su presencia en el mundo del lifestyle, con una línea propia de ropa y accesorios que conecta con aficionados jóvenes y una identidad deportiva moderna. Paralelamente, ha destinado parte de su patrimonio al sector inmobiliario, consolidando activos fuera del deporte.

History begins today for @Cadillac_F1 First laps done. Proud of this team and grateful to every single person for the hard work!

Vamos!



La historia comienza hoy para @Cadillac_F1 Primeras vueltas completadas. Orgulloso de este equipo y agradecido con cada una de las personas… pic.twitter.com/5frVfaNMe2 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) January 16, 2026

De Hollywood al negocio: el legado que Checo construye rumbo al futuro

Además del cine, Checo ha sido protagonista de producciones documentales internacionales, donde su historia, carácter y mentalidad competitiva han quedado retratados para audiencias globales. Su imagen también ha sido clave en campañas dentro de rubros como alimentos, bebidas, automotriz y entretenimiento, reforzando su valor más allá de los resultados en pista.

Incluso en el plano deportivo, su ambición se ha extendido a nuevas disciplinas, con participación en competencias de embarcaciones eléctricas, un proyecto que mezcla innovación, tecnología y sustentabilidad.

De acuerdo con reportes especializados en patrimonios de celebridades, Checo Pérez posee una fortuna estimada en 50 millones de dólares, reflejo de una carrera bien gestionada dentro y fuera del automovilismo.

Hoy, mientras se prepara para una nueva etapa en la Fórmula 1, Checo suma un crédito inesperado a su currículum: ser parte de una película nominada al Oscar. Una actuación distinta, pero que confirma lo mismo de siempre: Sergio Pérez sabe competir en cualquier escenario.