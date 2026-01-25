¿Malas noticias para Checo Pérez? La IA predice qué escudería dominará los test de Barcelona

Durante la semana del 26 de enero tendremos las primeras informaciones respecto al rendimiento de los distintos monoplazas de las 11 escuderías que tendrá la Fórmula 1 durante la temporada 2026 . Gran parte de los equipos se encuentran en Barcelona para iniciar con los test de pretemporada y, gracias a un análisis profundo de la inteligencia artificial de ChatGPT, pudimos tener un panorama de cómo llegan los equipos a las pruebas.

¿Checo Pérez fuera del top 5?

Todo el pueblo mexicano está a la expectativa del regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la F1 luego de haber estado un año ausente tras su salida de Red Bull Racing. Sin embargo, según la predicción de ChatGPT, Cadillac será el equipo con menor rendimiento durante las pruebas de Barcelona, principalmente por ser una escudería nueva y ser su primer contacto real, principalmente kilometraje.

Cadillac será el equipo con menos rendimiento de los test de Barcelona (en pista)|Crédito: @Cadillac_F1 / X

Los equipos con mejor rendimiento en las pruebas de Barcelona, según la IA

De acuerdo a la predicción realizada por la inteligencia artificial, Red Bull será la escudería con mejor rendimiento durante las prácticas. Afirma que el equipo austríaco ha tenido experiencia siendo el mejor de la temporada en varias ocasiones y cuenta con el mejor piloto del mundo: Max Verstappen. Además, menciona que han elegido abrumadoramente compuestos blandos para Barcelona, lo que sugiere foco en vueltas rápidas y datos de rendimiento.

Mercedes aparece en segundo lugar, asegurando que se centrarán en pruebas tempranas y análisis intensivo de datos aerodinámicos; amplia selección de blandos. ChatGPT dice que cuentan con un recurso técnico brutal y la mezcla de juventud más experiencia con Kimi Antonelli y George Russell puede ser clave en Barcelona.

Finalmente, el podio lo cierra Ferrari de forma sorpresiva, ya que han tenido problemas en la primera puesta a punto del SF-26. No obstante, la herramienta de Open AI cree que, gracias a sus experimentados pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, los italianos pueden dar la sorpresa en las pruebas. Tendrán un equilibrado en neumáticos medios y preparación.

Ferrari cerrará el podio en Barcelona, según la IA|Crédito: @F1 / X

La sorpresa de las pruebas de Barcelona

Para la inteligencia artificial, Alpine será la gran sorpresa en los test realizados en España. Menciona que la escudería ha puesto el foco total en la temporada 2026 tras un 2025 para el olvido y la implementación del motor Mercedes (deja Renault) podría darle grandes resultados. Pierre Gasly y Franco Colapinto son pilotos que pueden dar de qué hablar durante la próxima temporada, según la IA.

Predicción general de orden por rendimiento estimado (tests Barcelona)

Red Bull Racing – Experiencia + Verstappen + enfoque agresivo en soft. Mercedes-AMG – Buen ritmo y datos; elección fuerte de neumáticos blandos. Ferrari – Paquete equilibrado y pilotos contrastados. McLaren – Poco running, pero muy buen coche de base. Alpine – Cosas nuevas y motor Mercedes: sorpresa en ritmo. Aston Martin – Alonso puede extraer rendimiento pese a retrasos. Racing Bulls – Mejor de midfield con apoyo Red Bull. Haas – Proyecto sólido, pero menos recursos top que otros. Audi – Debut interesante, pero aún en fase de aprendizaje. Cadillac – Primer contacto real, principalmente kilometraje. Williams – Ausente en Barcelona; sin datos reales.

ChatGPT resalta que los tests privados de Barcelona están más orientados a fiabilidad y acumulación de datos que a comparar tiempos absolutos. Aun así, el combo de coche estable, pilotos top y enfoque en tiempo en pista suele marcar la pauta.