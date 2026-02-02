Se calentó el paddock: Ocon lanza el primer dardo a Checo Pérez y Cadillac

En la Fórmula 1 no hace falta que empiece la temporada para que empiece el ruido. Bastan unos días de pruebas para que comiencen los dimes y diretes dentro del paddock. Esta vez, el nombre que quedó flotando en el aire fue el de Checo Pérez , y especialmente el de su equipo Cadillac, a raíz de un análisis que no pasó desapercibido dentro del paddock.

El autor del comentario fue Esteban Ocon, hoy piloto de Haas, quien al hablar del posible orden de fuerzas para 2026 dejó una lectura que, para muchos, suena a algo más que simple cautela.

Checo Pérez y su primer día en Cadillac: así inició una nueva era en la F1

El diagnóstico de Ocon que incomodó a más de uno

Con apenas una semana de actividad en pista, Ocon se animó a trazar un primer mapa de la parrilla. En su visión, Mercedes aparece fuerte, Ferrari sólida, Red Bull y McLaren competitivos… y luego viene la parte sensible.

Para el francés, los proyectos nuevos como Cadillac tendrían que remar desde atrás. No habló de fracasos ni de crisis, pero sí dejó claro que no los ve todavía al nivel del pelotón medio, mucho menos peleando arriba.

"Por ahora, eso es lo que Barcelona nos ha dicho; estará más apretado en el grupo de atrás, Racing Bulls, Alpine y nosotros, y un pequeño escalón por detrás, por ahora, Audi y Cadillac. Tendremos que ver en Bahrein, pero por ahora, eso es lo que creemos que está ocurriendo".

El comentario cayó como eco directo sobre el proyecto donde Checo comparte garaje con Valtteri Bottas.

¿Crítica técnica o mensaje con historia?

Ocon y Checo se conocen bien. Compartieron años intensos en Force India y Racing Point, con choques en pista, roces internos y una relación que nunca fue precisamente buena.

Por eso, cuando Ocon habla de Cadillac “un paso por detrás”, la lectura es sensible: ¿es simplemente un análisis lógico sobre una escudería que arranca desde cero? ¿o hay algo de memoria larga en ese diagnóstico?