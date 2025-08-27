El dardo de Checo Pérez a Red Bull tras anunciar su regreso a la F1

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 no podía pasar desapercibido. A 250 días de su salida de Red Bull, el piloto mexicano volvió a ser protagonista en el paddock, pero no solo por su fichaje con Cadillac, sino también por un comentario que muchos interpretaron como un dardo directo a la escudería austriaca.

En su presentación oficial, donde compartió escenario con Valtteri Bottas, su nuevo compañero de equipo, Pérez fue tajante: “No siento que tenga nada que demostrar… el segundo Red Bull tiene cinco puntos”. Una frase corta, pero cargada de significado, que recordó a todos que su salida de Milton Keynes no fue por falta de talento, sino por un contexto adverso que también hundió a sus sucesores.

“No tengo nada que demostrar”

Checo dejó claro que su regreso no es una revancha personal contra Red Bull. Según explicó, su objetivo es disfrutar nuevamente de la categoría que lo vio brillar durante más de una década. “Quiero volver a disfrutar del deporte que amo. No podía irme de la forma en que me fui, y Cadillac me da la oportunidad de escribir una nueva historia”, aseguró.

El mexicano, que firmó un contrato multianual con el nuevo equipo estadounidense, insistió en que lo que ocurrió en Red Bull debe ponerse en contexto: Liam Lawson y Yuki Tsunoda, quienes heredaron su asiento, apenas sumaron un puñado de puntos en toda la temporada. “Eso demuestra que no era cuestión de un solo piloto”, sentenció Pérez.

El gran reto con Cadillac

Checo sabe que Cadillac no competirá de inmediato con gigantes como Mercedes, Ferrari o Red Bull. Su misión será más profunda: construir desde cero un proyecto que busca consolidarse a mediano plazo en la Fórmula 1. “Este no es un equipo que entra para pelear podios de inmediato. Es un proyecto. Y ese reto me motiva más que nada”, afirmó.

En marzo de 2026, en Melbourne, Pérez volverá a encender motores oficialmente. Más allá de los resultados inmediatos, su nombre ya está escrito como el piloto que dio un nuevo impulso al automovilismo mexicano. Y ahora, con una frase certera, también dejó claro que no olvida cómo terminó su etapa en Red Bull.