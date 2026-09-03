Checo Pérez recibe malas noticias rumbo a la siguiente temporada en F1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 finalmente ha regresado. Después de más de un mes de parón, los 22 pilotos de la máxima categoría del automovilismo se dicen listos para cerrar de la mejor forma la campaña, destacando lo que ocurre con el mexicano Sergio, Checo Pérez.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Checo Pérez volvió para esta temporada 2026 de la Fórmula 1 luego de un año sabático tras su travesía en Red Bull. Ahora, como líder de Cadillac, espera ser el piloto que sume las primeras unidades en la historia de la escudería norteamericana, la cual confió en él previo al inicio de esta campaña.

¿Qué mala noticia recibió Checo Pérez rumbo a la Fórmula 1 2027?

Fue hace unos días cuando se confirmó que el español Carlos Sainz firmó un acuerdo de renovación con Williams de cara a la siguiente temporada. De hecho, la escudería también confirmó la permanencia de Alex Albon, por lo que ambos pilotos se mantendrán en la constructora hasta el 2027.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

🚨 Colton Herta 🇺🇸 ocupará el asiento de Checo Pérez en la FP1 este fin de semana en Monza #F1



"Estoy muy ilusionado por poder contribuir al fin de semana de carrera y seguir ayudando al desarrollo del equipo en uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo" pic.twitter.com/bvYJcmWoIX — Noticias Cadillac F1 (@CadillacargF1_) September 1, 2026

Esta noticia llega en medio de los rumores que indicaban que Williams estaría tras la búsqueda de un nuevo piloto para la siguiente temporada, y entre los nombres que circulaban el de Checo Pérez tenía mucha fuerza por la experiencia que el mexicano tiene en la Fórmula 1.

No obstante, con esta noticia todo haría indicar que Checo Pérez se mantendría en Cadillac durante un año más, cumpliendo el contrato que firmó con ellos al inicio de año. Así, se espera que Sergio sea la cara de esta nueva escudería, la cual hasta ahora no ha sumado unidades.

¿Checo Pérez es uno de los pilotos más longevos de la Fórmula 1 2026?

La respuesta es sí, pues con 36 años de edad el nacido en Guadalajara se caracteriza por ser uno de los pilotos más experimentados de la parrilla actual junto a otros ejemplos como el español Fernando Alonso, el británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas.