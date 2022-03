‘Checo’ Pérez quiere que Marcelo Bielsa dirija al América

No es ningún secreto que el piloto mexicano de la Formula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, es aficionado del América. Durante varios años han mostrado su apoyo en las redes sociales, e incluso, ha estado en el estadio en últimos campeonatos del Águilas.

El candidato de ‘Checo’ Pérez para dirigir al América?

En una entrevista en Los Ángeles, durante la presentación de un nuevo tequila, el conductor de RedBull dijo quien, para él, sería el perfecto sustituto de Santiago Solari. Se trata de Marcelo Bielsa, un viejo lobo de mar, que ya tuvo un pasado en nuestro país, con el Atlas y también el equipo de Coapa.

“Es triste ver lo que ocurre con América, creo que hay mucho de fondo, se vienen cambios importantes en América, justo hoy platicaba con Emilio (Azcárraga), sin duda no pueden estar en esos lugares. Me gusta mucho Bielsa para el América, pero yo no decido”, aseguró.

Además, agregó que para nada le gusta la idea de que Juan Carlos Osorio, ex director técnico de la Selección Mexicana, ocupara el puesto vacante.

Los números de Marcelo Bielsa en México

El ‘Loco’ Bielsa arribó a nuestro país como entrenador en la temporada de 1993-1994, para dirigir al Atlas. En su primer temporada logró clasificarse a la Liguilla del Futbol Mexicano, pero fue eliminado en Cuartos de Final.

Un año más tarde, quedó en la décimo tercera posición de la Tabla General. Para completar un total 76 partidos, con 29 victorias, 19 empates y 28 derrotas.

La siguiente temporada llegó a dirigir al América. Fue técnico de las Águilas durante 32 encuentros, para un balance de 10 triunfos, por 14 igualadas y ocho descalabros.

En caso de darse el deseo de ‘Checo’ Pérez, Bielsa estaría de regreso después de casi 30 años, un par de títulos de liga: uno con el Vélez Sarfield y otra en la segunda división de Inglaterra con el Leeds. Además de la experiencia de haber dirigido dos seleccion, la de su natal Argentina (1998-2004) y Chile (2007-2011).