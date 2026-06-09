ÚLTIMA HORA: Cadillac anuncia que Checo Pérez será sustituido en Barcelona

La actividad del Gran Premio de Barcelona comenzará con una sorpresa dentro del garaje de Cadillac. La escudería estadounidense confirmó que Checo Pérez no participará en la primera práctica libre del fin de semana, una decisión que abrirá la puerta al debut oficial de Colton Herta con el equipo en una sesión de Fórmula 1.

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Aunque la noticia podría generar inquietud entre los seguidores del piloto mexicano, la ausencia de Checo será únicamente temporal. Cadillac utilizará la FP1 como parte de su programa de desarrollo de jóvenes pilotos y será Herta quien tome el control del monoplaza MAC-26 durante la primera hora de actividad en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El mexicano volverá a su asiento a partir de la segunda práctica libre para continuar con la preparación del auto de cara a la clasificación y la carrera del domingo.

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Cadillac le da una oportunidad a Colton Herta

La decisión representa un momento importante para Colton Herta, uno de los nombres que durante años ha sido vinculado con un posible salto a la Fórmula 1. El estadounidense de 26 años tendrá por primera vez la oprtunidad de disputar una sesión oficial de Gran Premio con los colores de Cadillac.

El movimiento también forma parte de la visión a largo plazo del equipo norteamericano, que mantiene el interés de contar eventualmente con un piloto estadounidense dentro de su alineación titular.

Next stop: Barcelona ⏩️ Will we see you there? pic.twitter.com/0u1G56KwtM — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 8, 2026

Para llegar a este momento, Herta ha trabajado durante meses junto a la estructura de Cadillac, acumulando horas en el simulador y participando en diferentes programas de preparación tanto en Estados Unidos como en Europa.

“Estoy emocionado por Barcelona. Me siento listo para salir a la pista”, señaló el piloto estadounidense previo a su debut.

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Checo Pérez seguirá siendo la apuesta principal

Más allá de la expectativa que genera ver a Herta en acción, Cadillac dejó claro que el programa del fin de semana sigue girando alrededor de Sergio Pérez. El mexicano continuará siendo el encargado de desarrollar la puesta a punto definitiva del auto y buscar un resultado competitivo en uno de los circuitos más exigentes del calendario.